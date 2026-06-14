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Botafogo define calendário de intertemporada após recesso para a Copa

Glorioso fará amistosos na Europa como parte da intertemporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 11:00
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Botafogo durante treino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo durante treino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
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O Botafogo já tem roteiro definido para o período sem jogos oficiais. O clube irá à Rússia em julho para calendário de intertemporada e fará série de treinos e amistosos contra os tradicionais Dínamo Moscou e CSKA. A delegação deve contar com cerca de 30 atletas.

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    O grupo volta aos treinos no dia 22 de junho, no Rio de Janeiro. As atividades até a viagem ficam concentradas no Espaço Lonier. O embarque para a Europa está agendado para 1º de julho.

    Em solo russo, o Alvinegro enfrenta o CSKA no dia 5 e o Dínamo Moscou no dia 10. As duas partidas serão realizadas nos estádios dos adversários. O retorno ao Brasil está previsto para 11 de julho.

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    Além dos jogos contra os gigantes de Moscou, o Botafogo fará outros dois amistosos. Os rivais ainda não foram definidos, mas serão equipes de menor porte. A ideia é dar ritmo aos atletas que não entrarem em campo no primeiro duelo ou que atuarem por poucos minutos. As informações iniciais são do "Canal do Anderson Motta" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

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    A excursão foi viabilizada pela boa relação entre o Botafogo e os dois clubes russos. A tendência é que CSKA e Dínamo arquem com os custos da viagem.

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    O elenco ganhou folga em 5 de junho, logo após a derrota para o Bahia pelo Brasileirão. A próxima partida oficial será pela 19ª rodada, diante do Santos, no Nilton Santos. O confronto deve ocorrer em 22 de julho.

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