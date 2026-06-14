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AO VIVO: Lance!TV transmite Boa Esporte x Uberaba pelo Mineiro Módulo 2

Líder invicto da competição, Uberaba encara o Boa Esporte, que busca recuperação após derrota na rodada passada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 10:00
Atualizado há 2 minutos
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Boa Esporte e Uberaba se enfrentam neste domingo (14), em partida válida pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da competição e promete movimentar a rodada.

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    O Uberaba chega embalado pela liderança e mantém uma campanha invicta até aqui. Com seis pontos conquistados, a equipe ocupa a primeira colocação da tabela e busca mais um resultado positivo para seguir na ponta.

    Já o Boa Esporte tenta se recuperar após a derrota sofrida na rodada anterior. O time aparece na terceira colocação e vê o duelo em casa como uma oportunidade importante para voltar a vencer e encostar nos líderes.

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    Boa Esporte x Uberaba terá transmissão ao vivo no Lance!TV

    Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo e com imagens pelo canal do Lance!TV no YouTube.

    A cobertura começa às 10h, com um pré-jogo especial recheado de informações, análises e os principais destaques das equipes. A narração será de Lucas Borges, com comentários de Felipe Ruggeri.

    Após o apito final, a transmissão seguirá com entrevistas dos protagonistas da partida e a repercussão completa do confronto, além das análises da equipe do Lance!.

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    Ficha técnica

    Jogo: Boa Esporte x Uberaba
    Competição: Campeonato Mineiro Módulo 2 2026
    Data: Domingo, 14 de junho de 2026
    Horário da transmissão: 10h
    Onde assistir: Lance!TV (YouTube)

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