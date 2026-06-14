AO VIVO: Lance!TV transmite Boa Esporte x Uberaba pelo Mineiro Módulo 2 Líder invicto da competição, Uberaba encara o Boa Esporte, que busca recuperação após derrota na rodada passada

Boa Esporte e Uberaba se enfrentam neste domingo (14), em partida válida pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da competição e promete movimentar a rodada.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Uberaba chega embalado pela liderança e mantém uma campanha invicta até aqui. Com seis pontos conquistados, a equipe ocupa a primeira colocação da tabela e busca mais um resultado positivo para seguir na ponta.

Já o Boa Esporte tenta se recuperar após a derrota sofrida na rodada anterior. O time aparece na terceira colocação e vê o duelo em casa como uma oportunidade importante para voltar a vencer e encostar nos líderes.

continua após a publicidade

➡️Lance!TV transmite estreia do Campeonato Mineiro Módulo II com Democrata x Aymorés

Boa Esporte x Uberaba terá transmissão ao vivo no Lance!TV

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo e com imagens pelo canal do Lance!TV no YouTube.

A cobertura começa às 10h, com um pré-jogo especial recheado de informações, análises e os principais destaques das equipes. A narração será de Lucas Borges, com comentários de Felipe Ruggeri.

Após o apito final, a transmissão seguirá com entrevistas dos protagonistas da partida e a repercussão completa do confronto, além das análises da equipe do Lance!.

continua após a publicidade

Ficha técnica

Jogo: Boa Esporte x Uberaba

Competição: Campeonato Mineiro Módulo 2 2026

Data: Domingo, 14 de junho de 2026

Horário da transmissão: 10h

Onde assistir: Lance!TV (YouTube)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.