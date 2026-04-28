O Botafogo-PB anunciou nesta terça-feira (28) mudanças na comissão técnica. O clube demitiu o treinador Lisca "Doido" após uma sequência de duas derrotas.

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Contratado durante o Campeonato Paraibano, após a saída de Bernardo Franco, Lisca conduziu o Botafogo-PB ao título estadual. No período, comandou a equipe em 16 partidas, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

— O Botafogo-PB comunica oficialmente o desligamento do técnico Lisca Lorenzi e de sua comissão técnica. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de sua carreira — informou o clube.

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Marcelo Fernandes assumiu o comando do Botafogo-PB (Foto: Marcos Ribolli / Ponte Press)

Novo comando no Botafogo-PB

O Botafogo-PB agiu rapidamente no mercado e anunciou a contratação de Marcelo Fernandes. O treinador de 55 anos foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2025 pela Ponte Preta, competição que o clube paraibano disputa nesta temporada.

— Bem-vindo, Marcelo Fernandes. O treinador de 55 anos foi campeão em 2025 pela equipe da Ponte Preta do Campeonato Brasileiro da Série C. Desejamos boas-vindas ao novo comandante do Alvinegro da Estrela Vermelha — publicou o Botafogo-PB.

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Como jogador, Marcelo Fernandes teve passagens por Portuguesa Santista, Santos, Rio Branco-SP, Remo, Botafogo-SP, América de Natal, Atlético Mineiro, Criciúma, Joinville, Náutico, Portuguesa e ABC.

Na carreira como treinador, foi auxiliar técnico do Santos entre 2011 e 2018, período em que também comandou a equipe principal interinamente. Em 2020, retornou ao clube para nova passagem como auxiliar. Marcelo também atuou como auxiliar na Portuguesa Santista e no Corinthians.

À frente do Santos, como técnico principal, dirigiu a equipe em 62 partidas, conquistando o Campeonato Paulista de 2015. Como auxiliar, participou das conquistas dos Campeonatos Paulistas de 2011, 2012 e 2016, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012.

No entanto, Marcelo Fernandes ficou marcado por ter comandado o Santos no rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Na competição, sob seu comando, a equipe somou 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 15 jogos - desempenho razoável, mas insuficiente para evitar a queda.

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