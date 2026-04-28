Corinthians é denunciado no STJD por atrasos, arbitragem e provocação contra o Vasco

O Corinthians volta ao tribunal após as denúncias registradas na súmula da partida contra o Vasco, disputada no domingo (26), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que terminou com vitória por 1 a 0. A informação foi publicada inicialmente pelo "Uol".

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Entre os apontamentos, estão os atrasos no retorno para o segundo tempo. Corinthians e Vasco foram enquadrados no artigo 206 do CBJD, com 3 e 4 minutos de atraso, respectivamente, o que pode gerar multa de até R$ 1.000 por minuto.

Ainda na partida, houve registro de um torcedor identificado como Lorenzo Morceli Campos Zaccheu, que cuspiu na equipe de arbitragem durante o intervalo, conduta que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil. A identificação do torcedor foi feito pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES).

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— Informo que durante a saída da equipe de arbitragem no intervalo da partida, o torcedor Sr. Lorenzo Morceli Campos Zaccheu (torcedor identificado pelo policiamento presente e informado à equipe de arbitragem ao término da partida) cuspiu em direção da arbitragem e do policiamento ao chegar próximo a entrada da zona mista. O torcedor se encontrava do lado destinado à torcida mandante — explicou Davi.

Registro do árbitro da partida em súmula (Foto: Reprodução)

O clube também responde por problemas de organização no jogo. A súmula relata ausência de bolas nos suportes no segundo tempo, o que prejudicou a reposição e gerou atrasos, além da exibição da frase "Itaquera virou baile" no telão após o apito final, interpretada como provocação ao adversário. Ambos os casos podem resultar em multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

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Por fim, o atacante André será julgado após ser expulso por entrada violenta em Thiago Mendes, com base no artigo 243 do CBJD. A pena prevista varia de um a seis jogos de suspensão, com possibilidade de agravamento por reincidência em punições disciplinares anteriores.

Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Veja abaixo o detalhamento das denúncias envolvendo o Corinthians

Corinthians e Vasco: atraso no retorno ao campo

Artigo: 206 do CBJD (atraso para reinício da partida)

Conduta: Corinthians retornou com 3 minutos de atraso; Vasco com 4 minutos de atraso

Pena: multa de até R$ 1.000 por minuto de atraso

Corinthians: torcedor cuspiu na arbitragem

Conduta: cuspiu na equipe de arbitragem durante o intervalo

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil

Corinthians: ausência de bolas nos suportes com responsabilidade do Corinthians

Conduta: falta de bolas no segundo tempo, dificultando reposição e gerando atrasos

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil

Corinthians: provocação no telão

Conduta: exibição da frase "Itaquera virou baile" após o jogo

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil

André: entrada violenta em Thiago Mendes

Artigo: 243 do CBJD (jogada violenta)

Conduta: expulsão após carrinho no volante Thiago Mendes

Pena: suspensão de um a seis jogos

Observação: pode haver agravamento por reincidência, conforme histórico disciplinar (art. 258 em punição anterior por conduta contrária à ética desportiva)

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