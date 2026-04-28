Botafogo solta nota oficial após Justiça tirar poderes da Eagle

O Botafogo divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (28) sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) em manter Durcesio Mello como diretor-geral da SAF. O veredito da Justiça também derrubou todos os poderes políticos da Eagle Bidco nas ações societárias do projeto.

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No comunicado, o Botafogo destaca que a instabilidade recente foi agravada por atos do acionista controlador, a Eagle Football Holdings Bidco Limited, o que vinha comprometendo a governança e dificultando a preservação da empresa.

Nota oficial do Botafogo:

"A SAF Botafogo informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão concedendo medidas urgentes para assegurar a continuidade de suas atividades e a estabilidade de sua gestão, diante do grave cenário financeiro e institucional enfrentado pela companhia.

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Na decisão, o Poder Judiciário reconheceu que a instabilidade recente, agravada por atos do acionista controlador, Eagle Football Holdings Bidco Limited, vinha comprometendo a governança da SAF e dificultando a implementação de medidas essenciais para a preservação da empresa.

Diante desse contexto, o Juízo determinou a suspensão dos direitos políticos da Eagle, impedindo sua interferência em deliberações societárias, bem como a nomeação de Durcésio Andrade Mello como gestor interino, com a missão de restabelecer a normalidade administrativa, garantir a continuidade das operações e viabilizar soluções imediatas para o reequilíbrio financeiro da companhia.

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A decisão representa um passo fundamental para conter iniciativas que vinham gerando insegurança jurídica e operacional, inclusive com impactos diretos na capacidade da SAF de atrair investimentos, concluir negociações estratégicas e honrar compromissos essenciais, como o pagamento de atletas, funcionários e prestadores de serviços.

A SAF Botafogo reitera que permanece em plena atividade, disputando todas as competições e conduzindo normalmente suas operações, agora sob um ambiente de maior estabilidade e segurança institucional. A companhia ressalta, ainda, que o procedimento arbitral em curso seguirá seu trâmite próprio, mas reafirma sua confiança de que os fatos ali discutidos serão devidamente esclarecidos à luz da legalidade e da boa-fé.

Por fim, a SAF Botafogo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na gestão e a preservação de seu projeto esportivo, sempre em respeito à sua torcida, parceiros e à história do Botafogo."

Desdobramentos da decisão

Durcesio Mello terá, em um prazo de até dez dias, de convocar Assembleia Geral para votação de sua permanência na função. Além disso, o Botafogo Social, dono de 10% das ações da SAF, irá apresentar para possível votação a entrada de um novo investidor. Outro tópico é quanto à votação para aporte desejado pela SAF, de 25 milhões de dólares, desejado por John Textor desde o início do ano.

O despacho foi assinada pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.

— Pelo exposto, a fim de cumprir o ordenamento jurídico, tão somente para esse momento processual, faz-se necessária a nomeação como gestor temporário, o Sr. DURCÉSIO DE MELLO, para assumir a gestão da SAF Botafogo, que deverá promover, em 10 (dez) dias, a convocação de assembleia-geral para deliberar sobre a sua escolha. A gestão societária importará, nos termos da lei, em responsabilidade civil, administrativa e penal. Por conseguinte, em atenção a todos os fundamentos expostos, defiro a suspensão dos direitos políticos da EAGLE BIDCO para votar em qualquer deliberação da SAF BOTAFOGO, bem como qualquer gestor ou preposto que a represente na gestão da Requerente, mantendo-se, integralmente, os direitos políticos do BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS — diz trecho do despacho.

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John Textor está fora do comando da SAF do Botafogo deste a última quinta-feira (23), após analise do Tribunal Arbitral. Com isso, o Botafogo Social, na situação de único acionista com poderes, centralizará as decisões até segunda ordem. O clube é presidido por João Paulo Magalhães, que tem como vice-presidente André Silva.

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Durcesio Mello e John Textor, do Botafogo (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

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