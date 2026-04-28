Em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) nesta terça-feira (28), Durcesio Mello foi mantido como diretor-geral da SAF Botafogo. Além disso, o despacho também derrubou todos os poderes políticos da Eagle Bidco nas ações societárias do projeto.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras avança por assinatura com Alexander Barboza, do Botafogo; veja termos

Durcesio Mello terá, em um prazo de até dez dias, de convocar Assembleia Geral para votação de sua permanência na função. Além disso, o Botafogo Social, dono de 10% das ações da SAF, irá apresentar para possível votação a entrada de um novo investidor. Outro tópico é quanto à votação para aporte desejado pela SAF, de 25 milhões de dólares, desejado por John Textor desde o início do ano.

O despacho foi assinada pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.

— Pelo exposto, a fim de cumprir o ordenamento jurídico, tão somente para esse momento processual, faz-se necessária a nomeação como gestor temporário, o Sr. DURCÉSIO DE MELLO, para assumir a gestão da SAF Botafogo, que deverá promover, em 10 (dez) dias, a convocação de assembleia-geral para deliberar sobre a sua escolha. A gestão societária importará, nos termos da lei, em responsabilidade civil, administrativa e penal. Por conseguinte, em atenção a todos os fundamentos expostos, defiro a suspensão dos direitos políticos da EAGLE BIDCO para votar em qualquer deliberação da SAF BOTAFOGO, bem como qualquer gestor ou preposto que a represente na gestão da Requerente, mantendo-se, integralmente, os direitos políticos do BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS — diz trecho do despacho.

continua após a publicidade

John Textor está fora do comando da SAF do Botafogo deste a última quinta-feira (23), após analise do Tribunal Arbitral. Com isso, o Botafogo Social, na situação de único acionista com poderes, centralizará as decisões até segunda ordem. O clube é presidido por João Paulo Magalhães, que tem como vice-presidente André Silva.

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Durcesio Mello e John Textor, do Botafogo (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.