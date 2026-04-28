Veja gols em Botafogo x Petrolero: Fogão vai goleando em casa

O Botafogo recebe o Independiente Petrolero, pela terceira partida da fase de grupos da Sul-Americana, no Nilton Santos. O primeiro gol do jogo foi marcado por Mateo Ponte, uruguaio do Alvinegro, aos 13 minutos do primeiro tempo.

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Aos 60 da segunda etapa, Montoro ampliou. Já aos 76, Newton marcou para fazer três a zero.

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Veja o gol de Mateo Ponte:

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Mateo Ponte é titular do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com a vitória sobre o Independiente Petrolero, o Botafogo de Franclim Carvalho se mantém na liderança do seu grupo na Sul-Americana.

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Jogador foi servido por Alex Telles, que fez um cruzamento perfeito para Ponte. O jogador, inclusive, comemorou com a bola na barriga, embaixo da camisa, e o dedo na boca. O atleta terá uma filha e, antes da partida, mandou uma mensagem para a sua esposa dizendo que faria um gol no jogo.

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Botafogo ganha reforços para o jogo da Sul-Americana

Os uruguaios Santi Rodríguez, meio-campista, e Lucas Villalba, atacante, ficaram fora dos últimos jogos — sem ser detalhado pelo clube — e ficam à disposição para o duelo com os bolivianos. Santi não atuava desde 12 de abril, no empate com p Coritiba, pelo Brasileirão, enquanto Villalba foi ausência nos jogos contra Chapecoense, pela Copa do Brasil, e Internacional, pelo Brasileirão.

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No sistema defensivo, Alexander Barboza, que tem negociações com o Palmeiras para o segundo semestre, é titular da partida.