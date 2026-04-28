Botafogo atropela o Ind. Petrolero (BOL) e lidera grupo na Sul-Americana
Glorioso teve mais uma ótima atuação, deslanchando no segundo tempo
Dever de casa feito na noite desta terça-feira (28). No Estádio Nilton Santos, o Botafogo não tomou conhecimento do Independiente Petrolero (BOL) e atropelou pelo placar de 3 a 0 na terceira rodada da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Mateo Ponte, Álvaro Montoro e Newton.
Gol perdido em Botafogo x Independiente Petrolero: ‘Não se ajuda’
Justiça tira poderes da Eagle e mantém Durcesio no comando do Botafogo; associativo se movimenta por novo investidor
Palmeiras avança por assinatura com Alexander Barboza, do Botafogo; veja termos
+ Justiça tira poderes da Eagle e mantém Durcesio no comando do Botafogo
Com o resultado, o Glorioso foi a sete pontos no Grupo E e ficou com a liderança. O próximo compromisso será no sábado (2/5), contra o Remo, novamente em casa, pela 14ª rodada do Brasileirão.
Botafogo x Ind. Petrolero: como foi o jogo?
Primeiro tempo
Um massacre do Botafogo na primeira etapa. Fazendo valer o favoritismo e toda a discrepância quanto a investimento em elenco, a equipe comandada por Franclim Carvalho sobrou em campo. Mateo Ponte abriu o placar aos 14 minutos após cruzamento de Alex Telles e, na sequência, o Glorioso empilhou boas chances desperdiçadas e chegou a ter um gol anulado, este de Cristian Medina.
Segundo tempo
Franclim Carvalho aproveitou a segunda etapa para dar rodagem ao elenco, e fez isso a partir do segundo gol, marcado por Álvaro Montoro. Foram a campo nomes como Marçal, Santi Rodríguez, Joaquín Correa, Chris Ramos e Newton. O terceiro tento, inclusive, o centroavanete espanhol achou bom passe para o volante, que bateu na saída do goleiro Gutiérrez. Um 3 a 0 categórico, que só fluiu com novo gás.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A principal jogada da partida foi justamente o gol do desafogo, que mostrou muito do trabalho. Novamente de um lateral para o outro, como foi na vitória sobre a Chapecoense na Copa do Brasil. Telles cruzou na medida e Mateo Ponte, atrás da zaga atacando espço, escorou com categoria. Abertura dos caminhos.
Deu aula 🏅
O jovem panamenho Kadir foi um dos destaques em campo. Ele, que pede passagem ao técnico português, funcionou bem como ponta pela esquerda, criou ótimas oportunidades e foi desafogo quando a equipe buscava amplitude. Olho nele, que tem convocação iminente para seleção de seu país para a Copa do Mundo.
Não vou ver isso sozinho 😱
Das muitas chances que o Botafogo criou no Nilton Santos, Arthur Cabral perdeu uma que arrancou suspiro, aplauso e reclamações tudo no mesmo lance. Kadir arrancou pela direita, achou espaço e cruzou rasteiro. O centroavante se jogou na bola, alcançou, mas tocou fora da direção do gol. Veja na matéria:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 0 INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL)
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Fernando Vejar (CHI)
🚩 Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI)
🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI)
Gols: Mateo Ponte 14/'1ºT, Montoro 17'/2ºT e Newton 31'/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Bastos (BOT) / Eduardo (IDP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Batos, Alexander Barboza e Alex Telles (Alex Telles); Allan, Edenilson e Cristian Medina; Álvaro Montoro (Santi), Kadir (Joaquín Correa) e Arthur Cabral (Chris Ramos).
IND. PETROLERO (Técnico: Thiago Leitão)
Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Willie, Cristaldo e Wagner.
