Durante a partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (30), contra o América-MG, em Belo Horizonte, o atacante do alviverde, Rony, ficou com o olho roxo, após levar um chute na região, de Paulinho Boia, no início do primeiro tempo. O jogador da equipe paulista levou a melhor na disputa de bola, mas foi parado com falta do atleta do time mineiro.