Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio a tragédia no sul do país, Neymar se mobilizou para prestar socorro àqueles que precisam de ajuda. O jogador do Al Hilal e Seleção Brasileira enviou seu helicóptero pessoal para o resgate das pessoas afetadas pelas enchentes.

O helicóptero foi visto nesta quarta-feira (8) salvando vidas no bairro de Eldorado, em Porto Alegre. Além das aeronaves, o craque também enviou combustível, pilotos e mais de quatro toneladas de mantimentos para as vítimas, incluindo alimentos não perecíveis, água e materiais de limpeza.

Neymar envia aeronaves e helicóptero pessoal para ajudar no Rio Grande do Sul. (Foto: Neymar Jr/ Instagram)

Em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, Neymar publicou, nas redes sociais, imagens do material arrecadado sendo embarcado na aeronave. Confira no vídeo abaixo!

Neymar confirmou em suas redes sociais que colocou aeronaves à disposição da ajuda humanitária em prol das vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul. O jogador ressalta que a publicação tem o objetivo de incentivar mais pessoas a participarem da corrente de solidariedade.

- Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal. Meu pai está cuidando e dando todo auxílio possível - escreveu o jogador no Instagram.