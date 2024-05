Triste, Calleri desabafa após lesão em São Paulo x Cobresal: ‘Não consigo ter sequência’

São Paulo de Calleri está classificado para as oitavas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 23:53 • São Paulo (SP)

Jonathan Calleri viveu emoções distintas durante a vitória do São Paulo sobre o Cobresal, nesta quarta-feira (8), por 3 a 1. Isso porque, após anotar o terceiro gol tricolor no Chile, ele precisou ser substituído por sentir lesão e ficou muito chateado.

– Muito frustrado. Não consigo ter uma sequência grande. Senti minha panturrilha. Tenho que ver da porta para dentro (do CT) o que estou fazendo mal para machucar menos. No Brasil é uma loucura a quantidade de jogos que a gente tem. Faz 15 dias que estamos viajando. Meus companheiros estão bem, e eu vou ter que melhorar da porta para dentro – disse, à "Globo".

Calleri ficou desolado no banco de reservas do São Paulo (Foto: Reprodução / TV Globo)

Aos 32 minutos do segundo tempo, Erick ajeitou para o argentino, que finalizou no travessão após tocar de cobertura. A bola voltou para o camisa 9, que cabeceou para o fundo das redes.

Poucos minutos depois, Calleri foi conversar com a comissão técnica de Luis Zubeldía, na lateral do campo. Ele ergueu a camisa até o rosto e demonstrou semblante de preocupação.

Substituído por Rodriguinho, o centroavante sentiu dores na panturrilha e, no banco de reservas do Tricolor, recebeu atendimento médico. Pelas reações, Calleri aparentou estar muito chateado com a situação. Ele foi consolado pelos companheiros quando já estava fora de campo.

Autor de um dos gols do São Paulo, na vitória que classificou a equipe para as oitavas da Libertadores, Calleri balançou as redes sete vezes em 19 partidas disputadas nesta temporada. Ele é titular absoluto e um dos líderes do elenco tricolor.