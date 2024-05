Diego Ribas elogia o Botafogo, mas aponta ‘ajustes’ a serem feitos por Artur Jorge

Diego Ribas comentou o jogo entre Botafogo e LDU, na Libertadores (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 23:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu a LDU na Libertadores nesta quarta-feira (8) e segue na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio. Comentarista do jogo no Nilton Santos pela Globo, o ex-jogador Diego Ribas elogiou a equipe do técnico português Artur Jorge, mas apontou 'ajustes' a serem feitos no time.

- Vitória importante, merecida. Existem alguns ajustes a serem feitos para transmitir mais segurança para a torcida e para o ambiente ficar mais favorável. Para isso, eu acho que tem que jogar de forma mais compacta, tanto para defender, quanto para atacar, porque assim desgasta menos, vai conseguir controlar mais o jogo, isso é algo que o Botafogo tem que desenvolver - comentou.

O Botafogo saiu na frente com gol de Hugo, mas levou a virada ainda no primeiro tempo do jogo. Na etapa final, o Alvinegro chegou ao segundo gol com Júnior Santos. Com o resultado, o time de Artur Jorge chegou aos seis pontos, na segunda posição do Grupo D. O Junior Barranquilla-COL lidera, com a mesma pontuação. Universitario-PER (5) e LDU-EQU (4) fecham o grupo.