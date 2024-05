Palpite: Liverpool-URU x Palmeiras – Copa Libertadores – 9/5/2024

Cuiabá x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Brigando para ingressar na zona de classificação para o mata-mata, o Liverpool de Montevidéu recebe o favorito ao título, Palmeiras, que ainda não perdeu na Copa Libertadores. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (9). As equipes se encontram no Estádio Belvedere, em Montevidéu, Uruguai. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Liverpool-URU x Palmeiras

Dono de uma modesta campanha em território uruguaio na atual temporada, o Liverpool-URU tenta surpreender e busca a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Enquanto isso, o Palmeiras segue liderando de forma isolada o Grupo F na competição, sendo um forte candidato ao título desta edição.

Na segunda rodada da Liberta, as equipes se encontraram no Allianz Parque. O domínio do Palmeiras foi absoluto, que venceu facilmente por 3 a 1. Agora, o Verdão pode ter mais dificuldade para balançar as redes, mas deve sair mais uma vez com os três pontos conquistados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

Liverpool-URU e seu desempenho atual

O Liverpool-URU não realiza uma campanha que cumpre as expectativas da diretoria e de seus torcedores na fase Apertura do Campeonato Uruguaio.

Na competição, é apenas o nono colocado da tabela ao final da 11ª rodada, com uma campanha marcada por duas vitórias, seis empates e três derrotas.

Entretanto, segue sendo competitivo na fase inicial da Copa Libertadores. Na terceira posição do Grupo F ao final da terceira rodada, possui a mesma pontuação do vice-líder, Independiente del Valle, com quatro pontos cada.

Palmeiras e sua última performance

O Palmeiras ostenta uma invencibilidade de cinco partidas consecutivas na atual temporada. Em seu confronto mais recente, venceu facilmente o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal, em confronto válido pela quinta rodada da Série A do Brasileirão.

Dessa forma, saltou da metade inferior da tabela para a sexta posição, com oito pontos conquistados ao final da quinta rodada disputada, em uma trajetória marcada por duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Na Copa Libertadores, o elenco comandado por Abel Ferreira não decepciona e segue invicto na competição. Liderando o Grupo F, soma sete pontos ao final da terceira rodada, tendo duas vitórias contra o Independiente del Valle e o Liverpool-URU; além de um empate contra o San Lorenzo.