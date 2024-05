Mãe de Endrick polemiza ao cortar namorada de jogador de foto

Família de Endrick compareceu com namorada em programa de entrevistas (Foto: Globo/ Maurício Fidalgo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 14:36 • São Paulo (SP)

Depois de gerar repercussão ao falar de um possível casamento envolvendo Endrick e Gabrielly Miranda, namorada do jogador, a mãe de Endrick voltou a polemizar ao postar uma foto durante a participação no programa 'Entrevista com o Bial'.

Alguns torcedores repararam a diferença em relação à foto original e logo viralizaram o assunto nas redes sociais.

O assunto surgiu quando a conversa no programa tomou rumo sobre uma possibilidade de casamento entre Endrick, de 17 anos, e Gabrielly, de 21, quando o atacante do Palmeiras se mudar para a Espanha, onde defenderá no Real Madrid.

Durante a resposta, Endrick alegou que tudo o que ele faz passa pelos pais antes. Cíntia, por sua vez, se manifestou e 'cortou', destacando que 'são muito novos para pensar nisso'.

Veja a postagem feita pela mãe do jogador e a foto original: