Max Verstappen doa camisa autografada para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/05/2024 - 20:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen foi mais um dos diversos nomes de peso do esporte que se mobilizaram para arrecadar fundos que irão ajudar as vítimas das enchentes que estão afetando o Rio Grande do Sul nos últimos dias. O piloto da Red Bull doou uma camisa autografada da equipe de Milton Keynes para a instituição ‘Bazaar For Good’, fundada por uma amiga brasileira de Kelly Piquet, namorada do tricampeão mundial de Fórmula 1.

O bazar tem como objetivo arrecadar US$ 500 mil (R$ 2,55 milhões) em leilões de peças raras, com o valor sendo destinado a algumas causas, entre elas, ajudar a população do estado brasileiro. Em uma postagem nas redes sociais, a instituição escreve que “inundações devastadoras deslocaram milhares de pessoas e causaram graves danos a casas e comunidades. Neste momento, a população do Rio Grande do Sul precisa de assistência urgente para necessidades básicas, abrigo e esforços de reconstrução”.

O evento acontece exatamente em Miami, palco da última etapa da temporada 2024 da F1. Ainda nas redes sociais, Martha Graeff, fundadora do ‘Bazaar For Good’, apresentou a camisa doada por Verstappen. O que chama mais atenção na peça são as laterais, que apresentam a bandeira dos Estados Unidos.

Todo o valor arrecado será repassado para a Brazil Foundation, através do Fundo Luz Alliance, criado pela modelo brasileira Gisele Bündchen, que nasceu em Horizontina, no Rio Grande do Sul.

O estado passa por um momento de calamidade neste início de mês. As fortes chuvas afetaram 397 municípios, deixando mais de 156 mil desalojados, além de cerca de 48 mil pessoas em abrigos. Até esta quarta-feira (8), também foram registrados 100 mortes e 131 desaparecidos.

A Prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, instituiu também uma chave PIX destinada para doações. Caso queira contribuir com qualquer valor, basta colar o número de CNPJ 92963560000160, do próprio município.