Bia Haddad e Thiago Wild estreiam nesta quinta em Roma! Veja horário e onde assistir!

Bia Haddad em Madri (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP))







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 22:14 • Roma (Itália)

Após a ótima vitória de Thiago Monteiro sobre Gael Monfils, Bia Haddad Maia e Thiago Wild estreiam, nesta quinta-feira (09), no Masters 1000 e no WTA 1000 de Roma, na Itália, evento no piso de saibro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em torno das 11h, no quarto jogo da quadra 1 do Foro Itálico, Bia Haddad Maia, 13ª colocada e quadrifinalista do ano passado, medirá forças contra a chinesa Xinyu Wang, 42ª no ranking da WTA. A paulistana lidera os encontros por 3 a 1, mas perdeu a última no piso duro de Doha, no Qatar, este ano.

➡️ Lucas Chumbo arrecada primeiro caminhão de doações para vítimas do desastre no RS

Na chave masculina, com premiação de 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,6 milhões), Thiago Wild, 61º colocado, terá pela frente o qualifier francês Gregoire Barrere, 115º no ranking da ATP, no primeiro jogo da quadra Pietrangeli, a mesma onde Monteiro bateu Monfils. A partida começa às 6h.

(Foto: Miguel Reis Photography)

A ESPN 2 e o streaming Star Plus transmitem o evento para todo o Brasil.