Nikola Jokic é eleito MVP da temporada 2023/24 da NBA

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 21:04 • São Paulo (SP)

Nikola Jokic, do Denver Nuggets, foi eleito MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada 2023/24 da temporada regular da NBA. Além dele, Luka Dončić, destaque do Dallas Mavericks, e Shai Gilgeous-Alexander, astro do Oklahoma City Thunder, eram finalistas e concorriam pela premiação.

O sérvio levou o prêmio pela terceira vez em quatro anos e só foi desbancado por Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, na última temporada. Porém, foi justamente no ano passado em Jokic levou o título da NBA. Além da conquista, o astro dos Nuggets foi MVP das finais, contra o Miami Heat.

Na atual temporada, Nikola teve média de 26.4 pontos por jogo, 9.0 assistências por jogo e 12.4 rebotes por jogo, uma média de quase tripo-duplo. Com esse resultado, os Nuggets ficaram na segunda colocação da Conferência Oeste, apenas do Oklahoma City Thunder, de Shai.

(Foto: ANDREW D. BERNSTEIN/AFP)

Apesar de dizer publicamente que não gosta de basquete, o "Joker" é um dos talentos mais especiais que a NBA já viu, sendo considerado quase impossível de marcar, já que tem qualidade dentro do garrafão e para arremessar para três pontos. Defensivamente, o sérvio não deixa a desejar, ajudando bastante os Nuggets com rebotes e tocos. Nikola Jokic é considerado um "unicórnio", já que é bom em todas as áreas do jogo.