Jornalista critica Luciano por atitude em Cobresal x São Paulo: ‘Lance displicente’

Publicada em 08/05/2024 - 23:08 • São Paulo (SP)

Autor de um dos gols do São Paulo contra o Cobresal-CHI, o atacante Luciano perdeu uma chance clara de gol no primeiro tempo do jogo, nesta quarta-feira (8). Nas redes sociais, o jornalista Gabriel Sá criticou a oportunidade desperdiçada pelo centroavante na Libertadores.

- Luciano é decisivo e não acho que o estilão marrento seja grande problema. O problema é quando ele esquece que, no final da página, é o Luciano. É um jogador esforçado, não genial. Lance displicente. Que não faça falta lá na frente - escreveu o jornalista.

A situação ocorreu aos 43 minutos da etapa inicial. Calleri serviu Luciano, que disparou sozinho do meio-campo e, quando chegou na frente do goleiro, tentou encobrir Requena, que defendeu. Torcedores também não gostaram da decisão do jogador e manifestaram nas redes.

Apesar da chance desperdiçada, Luciano vive bom momento com a camisa do São Paulo. Em 2024, o jogador balançou as redes oito vezes em 23 partidas. Desde 2020 no clube, o atacante de 30 anos conquistou Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Supercopa do Brasil.