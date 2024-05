Mauro Cezar critica jogador e solta o verbo em derrota do Flamengo: ‘Atuações ridículas’

Mauro Cezar criticou atuação do Flamengo contra o Palestino (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 23:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tropeçou mais uma vez na temporada, dessa vez diante do Palestino-CHI, na Libertadores. Nas redes sociais, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a atuação do Rubro-Negro na derrota para o time chileno e também ironizou um lance do lateral-direito Wesley no segundo tempo.

- A bola parada defensiva do Flamengo é algo de envergonhar Tite, comissão técnica, jogadores... E a valentia de Wesley “custou” cerca de 3 minutos de cera do Zuniga. Não dá para mais atuações tão ridículas se repetirem com diferentes técnicos e tudo se resumir à troca dos mesmos - escreveu Mauro.

O lance de Wesley ocorreu no fim do segundo tempo, quando o jogador levou cartão amarelo por uma falta e uma chegada mais forte em um adversário. Com a derrota, o Flamengo cai para a terceira posição no Grupo E, com quatro pontos.

Antes do tropeço para o Palestino-CHI, o time também havia sido derrotado por Bolívar-BOL, na Libertadores, e Botafogo, pelo Brasileirão. A equipe de Tite também soma empates recentes contra Red Bull Bragantino e Palmeiras.