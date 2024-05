Luis Roberto rasga o verbo contra o VAR em Botafogo x LDU: ‘Incompetência’

Luis Roberto se revoltou com o VAR em Botafogo x LDU (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 22:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de Botafogo x LDU foi marcado pela longa demora do VAR para analisar um lance de impedimento, nesta quarta-feira (8). O árbitro de vídeo levou 10 minutos para chegar a uma conclusão sobre a jogada de gol do time equatoriano e causou revolta em Luis Roberto.

- Gente, isso é insuportável, é de uma incompetência do árbitro de vídeo no Brasil e na América do Sul. Qualquer evento na Europa em 30 minutos os caras resolvem, é insuportável - detonou o narrador da Globo no jogo pela Libertadores, no Nilton Santos.

A análise do lance começou aos 19 minutos e terminou apenas aos 29', com a decisão de anulação do gol da LDU. Os árbitros na cabine do VAR olharam a jogada por alguns minutos e depois ainda chamaram o juiz em campo para checar o lance no monitor.

Na reta final do primeiro tempo, o VAR entrou em ação por mais três minutos para analisar um gol, dessa vez validado, para a LDU. Os primeiros 45 minutos terminaram em 1 a 1. Hugo marcou para o Botafogo e Estrada deixou tudo igual para o time equatoriano.