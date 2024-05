Jornalista chega a acordo na justiça e pede desculpas a Hulk após noticiar suposta traição

Atual de Hulk é sobrinha de ex (Foto: Reprodução / Instagram Hulk)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 16:47 • São Paulo (SP)

O jornalista Léo Dias precisou de manifestar de forma pública para se desculpar com Hulk, do Atlético-MG, após noticiar que o atleta tinha terminado seu antigo relacionamento após trair a ex-mulher com sua atual, que são tia e sobrinha.

Após uma ação ser movida na justiça por Hulk, o jornalista chegou a um acordo a 16° Vara Criminal da Comarca de Pernambuco, após uma audiência que foi realizada no dia 30 de abril - segundo informações divulgadas no perfil do próprio jornalista.

Léo Dias destacou que uma fonte teria passado as informações para ele antes da notícia ser publicada em seu blog. Segunda a história, o relacionamento atual teria começado a partir de uma traição e causado um 'racha familiar' por conta da relação das duas envolvidas.

Ainda na declaração, foi dito que Léo Dias não publicaria mais nenhuma notícia ou informação com este teor.

