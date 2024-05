Paulinho detalha oferta do Corinthians por renovação

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 11:47 • São Paulo (SP)

Titular e capitão do Corinthians na vitória sobre o Nacional-PAR por 3 a 0, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o meia Paulinho detalhou o processo de renovação com a equipe do Parque São Jorge.

Com contrato válido até junho deste ano, o jogador revelou em entrevista após a partida que conversou com Augusto Melo, presidente do clube, e Fabinho Soldado, executivo de futebol, para estender seu vínculo.

- Houve uma primeira conversa com o presidente (Augusto) e com o Fabinho (executivo de futebol). Eu já tive uma conversa com o Fabinho antes, e agora outra com ele e o presidente. Eu deixo para eles e o meu empresário resolver, porque não me sinto confortável em falar de questões contratuais, nunca fiz isso na minha carreira. Estou aguardando a situação que meu empresário vai me passar, vou provavelmente ter uma conversa com ele amanhã, mas acredito e torço que seja um final feliz para os dois lados - disse Paulinho.

Na sequência, o meia explicou o tempo de contrato oferecido pela diretoria do Corinthians, que possui o desejo de renovar com o atleta.

- Não foi um tempo específico (período da renovação). O que me passaram era um contrato até o final do ano. Aí envolve outras coisas também que passei para eles quando tive a oportunidade de falar. Agora passei a situação para o meu representante para eles conversarem entre si e resolverem - finalizou.

A partida no Paraguai marcou a primeira vez que Paulinho atuou os 90 minutos desde que retornou da lesão no joelho. Ídolo do Corinthians, o meia retornou ao clube no fim de 2021. Ao todo, ele disputou 213 jogos oficiais, marcou 40 gols e conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro (2011), Copa Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Paulistão (2013).