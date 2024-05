Movimentação da esposa de Cássio na web agita torcedores do Corinthians; entenda

Cássio perdeu a titularidade no Corinthians nas últimas semanas (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Uma movimentação nas redes sociais da esposa do goleiro Cássio, Janara Sackl, chamou atenção nesta semana. Na noite da última segunda-feira (6), torcedores do Corinthians repercutiram os novos perfis seguidos pela mulher do jogador.

Janara Sackl teria seguido recentemente o perfil oficial do Al Shabab, da Arábia Saudita, e do dono do clube, Muhammad Al Munjam. A equipe é treinada pelo português Vítor Pereira, que comandou o Corinthians em 2022. Após a repercussão, a mulher teria deixado de seguir os perfis.

Vários torcedores do Corinthians compartilharam a situação nas redes sociais e especularam uma possível saída de Cássio do clube. Recentemente, o jornalista Héverton Guimarães, da Band, revelou que o Cruzeiro estaria interessado no goleiro.

Nas últimas semanas, Cássio perdeu a titularidade para Carlos Miguel, que vive ótimo momento com a camisa do Corinthians. Desde 2012 na equipe, o goleiro de 36 anos é um dos maiores ídolos do clube paulista, tendo conquistado títulos como Libertadores, Mundial e Brasileirão.