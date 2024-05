(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 15:53 • São Paulo (SP)

Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da CBF, admitiu erro do VAR no empate por 1 a 1 entre RB Bragantino e Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão.

O erro apontado por Seneme foi o VAR não revisar um possível pênalti em Luiz Araújo, do Flamengo. Para o chefe de arbitragem da entidade, havia elementos suficientes para o árbitro de vídeo recomendar uma revisão do lance. Contudo, ele evitou cravar falta no lance.

"Teve a dificuldade de analisar o lance (pela imagem) como o anterior. Por que não chamar?. A CBF recebe as imagens da transmissão oficial do evento. O protocolo não prevê câmeras específicas para o árbitro de vídeo. "Eu vejo um jogador não olhando a bola e olhando um atacante. Se o braço foi suficiente para derrubar teria de ver na câmera", completou Seneme.

O lance gerou revolta não apenas no técnico Tite, como na diretoria do Flamengo, que reclamou de forma enfática sobre a arbitragem no Nabizão. Paulo Cesar Zanovelli da Silva era o árbitro em campo, e Daniel Nobre Bins estava na cabine do VAR.

Disputa entre Bruno Henrique, do Flamengo, e Cleiton, do Bragantino (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Após a derrota para o Palestino na Libertadores, o elenco do Flamengo foi recepcionado no aeroporto do Rio de Janeiro sob protestos. No sábado (11), o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, pelo Brasileirão, no Maracanã.