Pela primeira vez desde que chegou à Fórmula 1, em 2019, Lando Norris subiu ao degrau mais alto do pódio. Vencedor do GP de Miami do último fim de semana, o piloto da McLaren teve de lidar com Max Verstappen bem atrás dele durante boa parte da corrida nos Estados Unidos, mas afirmou que foi possível relaxar logo após assumir a dianteira.

Norris assumiu a liderança após uma intervenção do safety-car permitir que parasse nos boxes sem perder tempo, enquanto os rivais diretos já haviam feito pit-stops tradicionais. Depois disso, porém, precisou segurar Verstappen por mais de 25 voltas. Entretanto, logo após o primeiro giro, Norris sentiu que a situação era tranquila.

— Tive de forçar razoavelmente apenas por uma volta e, depois, pude relaxar um pouco. Estava com pneus mais novos, meu ritmo era bom e Max, pela primeira vez em toda corrida, não estava no ar limpo. Então, eu tinha a vantagem e podia controlar as coisas bem. Forcei na primeira parte, meu engenheiro estava atualizando sobre a vantagem que eu tinha e senti que estava em voo de cruzeiro. Não achei que precisava fazer nada mais —

— Até para as primeiras duas voltas não precisava mais forçar muito e depois disso foi só ficar razoavelmente confortável e terminar. Mas ainda estava forçando, porque queria abrir distância, como eu disse — recordou.

Norris admitiu, porém, que não foi muito bem na relargada. Mas fez o que importava: manter a ponta. E tirar vantagem da velocidade do carro, que já era rápido no começo da corrida, ainda que Lando tenha demorado a se destacar.

— Não relargava na frente após entradas de safety-car há bons anos. Estava meio enferrujado, acho, mas isso é tudo. Vou me certificar que estarei melhor nisso da próxima vez, mas contanto que eu defendesse e mantivesse a liderança após a curva um, estava confiante que podia ser adiante —

— O ritmo era bom no primeiro stint. Talvez não parecesse no comecinho da corrida, mas só por eu ter ficado preso atrás de muitos carros. Mas de rosto para o vento e com pneus mais novos, deu para acelerar. Sei que Max normalmente começa um pouco mais lento e, aí, acelera e adeus, mas não foi assim hoje. De maneira positiva, pude me concentrar, segurar o carro na pista e não cometer erros. O carro estava ótimo — finalizou.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana dos dias 17 a 19 de maio, com o GP da Emília-Romanha, no circuito de Ímola.