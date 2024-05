Mesmo com lesão no início, Jalen Brunson brilha na vitória dos Knicks contra os Pacers pelos Playoffs da NBA

Jalen Brunson foi o cestinha dos Knicks na partida (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 00:02 • Nova Iorque (EUA)

O New York Knicks venceu o Indiana Pacers por 130 a 121, nesta quarta-feira (8), no Madson Square Garden, em Nova Iorque. Com o resultado, os Knicks abrem 2 a 0 na série e dão mais um passo para a final de conferência. Com lesão no pé, Jalen Brunson foi o grande destaque do jogo.

Agora a série vai para Indianápolis, com duas partidas na casa dos Pacers, na sexta-feira (10), às 20h (de Brasília) e no domingo (12), às 16h30 (de Brasília).

COMO FOI A PARTIDA?🏀

Mesmo com uma defesa muito agressiva, os Knicks não conseguiam parar o ataque de Indiana, que tinha Tyrese Haliburton em noite inspirada, bem diferente do que no primeiro jogo. Com a marcação mais forte, o time de Nova Iorque acabou cometendo muitas faltas, porém, os Pacers não conseguiram aproveitar diversos lances livres.

Atrás no placar, a situação do time nova-iorquino piorou quando Jalen Brunson sentiu uma lesão no pé e não retornou mais para o primeiro tempo. Com o adversário desfalcado, os Pacers aproveitaram e abriram dez pontos de vantagem no final do segundo período.

Com o retorno questionável, Brunson conseguiu voltar para partida e deu um ânimo extra nos jogadores e na torcida. Os Knicks retornaram com tudo e viraram a partida, com show de Donte DiVincenzo e Jalen Brunson. Cestinha do time de Nova Iorque, até então, OG Anunoby sofreu uma lesão no final do terceiro período e não retornou mais a partida, virando outra preocupação para a equipe.

Apesar da ausência de OG, os Knicks continuaram no bom momento e contou muito com Brunson marcando lindas bandejas, DiVincenzo com ótimo aproveitamento nas bolas de três e Josh Hart com grande atuação nos rebotes. Os Pacers não se entregavam, com excelente partida de Tyrese Haliburton, cestinha da partida, o time encostou no placar, mas não o suficiente para a virada.