Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 22:41 • São Paulo (SP)

Luciano foi do "céu ao inferno" com os torcedores do São Paulo, durante jogo contra o Cobresal, pela Libertadores. A partida acontece nesta quarta-feira (8). Isso porque, após empatar o jogo, ele perdeu uma chance claríssima de gol.

Michel Araújo fez jogada pela esquerda, ajeitou para dentro da área, Luciano recebeu, driblou e finalizou forte no ângulo para igualar o marcador para o São Paulo.

Gol perdido por Luciano, em São Paulo x Cobresal (Foto: Reprodução / TV Globo)

Poucos minutos depois, o Tricolor teve contra-ataque, e o meia-atacante arrancou completamente sozinho em direção ao gol adversário. No entanto, Luciano deu uma cavadinha fraca, na mão do goleiro do Cobresal, e perdeu a chance de virar o jogo.

Com essa situação, após muitos elogios ao jogo do camisa 10, torcedores tiveram emoções mistas sobre o jogador.

Confira algumas reações de torcedores nas redes sociais sobre a partida de Luciano pelo São Paulo, contra o Cobresal!

✅ FICHA TÉCNICA

Cobresal x São Paulo - Libertadores

4ª rodada - Fase de grupos

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 8 de maio de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Zorros del Desierto, em Calama (CHI)

📺 Onde assistir: Globo e Paramount+

⚽ ESCALAÇÕES

COBRESAL (Técnico: Gustavo Huerta)

Requena; Buss, Bechtholdt, Céspedes, Christián Toro e Sandoval; Navarro, Mesias e Valencia; Diego Coelho e Franco García.

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Alisson, Michel Araújo e Ferreirinha; Luciano e Calleri.