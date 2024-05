Torcedores reagem à demora do VAR em Botafogo x LDU: ‘pior da história’

Foto: Reprodução/TV Globo







O VAR demorou incríveis dez minutos para anular um gol da LDU, na noite desta quarta-feira (8), no Nilton Santos, e a internet não perdoou. No fim, o atacante Estrada, do time equatoriano, estava impedido, mas os torcedores reclamaram pela demora nas redes sociais. Confira!

A checagem do VAR

A análise do lance começou aos 19 minutos e terminou apenas aos 29', com a decisão de anulação do gol da LDU. Os árbitros na cabine do VAR olharam a jogada por alguns minutos e depois ainda chamaram o juiz em campo para checar o lance no monitor.

Na reta final do primeiro tempo, o VAR entrou em ação por mais três minutos para analisar um gol, dessa vez validado, para a LDU. Os primeiros 45 minutos terminaram em 1 a 1. Hugo marcou para o Botafogo e Estrada deixou tudo igual para o time equatoriano.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X LDU

Libertadores - Fase de Grupos - 4ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 8 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN eDarío Herrera (ARG) Star+

🟨 Árbitro: Darío Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

🖥️ VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Marlon Freitas e Gregore (Danilo Barbosa); Luiz Henrique (Savarino), Jeffinho, Júnior Santos e Eduardo.

LDU (Técnico: Josep Alcácer)

Alexander Domínguez; Quintero, Ade, Facundo Rodríguez e Quiñonez; Piovi, Villamil, Azugaray e Jhojan Julio; Estrada e Arce.

