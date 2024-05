Astro da NBA afirma vontade de encerrar carreira no Flamengo

Jimmy Butler contra Curry (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 20:05 • São Paulo (SP)

Jimmy Butler, grande astro do Miami Heat na NBA, afirmou vontade de encerrar sua carreira pelo basquete do Flamengo, em entrevista concedida para Rohan Nadkarni, da GQ.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sobre sua passagem pela equipe da Flórida, a estrela contou que não tem planos de atuar por outra franquia na liga norte-americana, mas confessou ‘amor’ pela equipe brasileira.

➡️ Heróis Olímpicos #5: Giullia Penalber comenta expectativa de disputar os Jogos Olímpicos

- Sim ( o Heat é a última equipe que vou jogar). Na NBA? Com certeza. Mas, depois disso, eu realmente quero jogar no Flamengo. Eu falo para todo mundo que sou metade brasileiro - declarou o ala que é amigo de jogadores brasileiros do mundo do futebol, como Gabigol e Neymar.

Vale relembrar que Jimmy Butler já visitou o Centro de Treinamento do Flamengo e já posou em algumas ocasiões com a camisa do Rubro-negro. O amor do astro da NBA por times brasileiros não se limitou ao clube carioca, pois o atleta já foi visto com a camisa do Santos.

Jimmy Butler ao lado de Gabriel Barbosa (Foto: Marcelo Cortes /CRF)

Apesar da vontade de encerrar a carreira no Brasil, Butler não cansa de demonstrar afeto para a franquia da Flórida.

- Me sinto em casa, cara. Eu, realmente, me importo com a cidade, com as pessoas da cidade. Miami me abraçou. Eles queriam que eu trouxesse algo que eles não tinham desde LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. E quero fazer isso. Então, tão cedo eu tenha esse joelho de volta, eu estarei de volta e todos sabem disso - declarou o jogador da NBA.