Botafogo muda perfil de contratações em meio à troca de gestão Glorioso já tem a GDA Luma por trás e perto de assumir definitivamente o clube

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Sem John Textor e em transição para a gestão de Gabriel de Alba, da GDA Luma, o Botafogo se movimenta antes mesmo da abertura da janela de transferências para preencher lacunas do elenco visando o segundo semestre. A mudança de perfil, no entanto, escancara o que pode ser uma nova realidade no primeiro momento dos investimentos pontuais.

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A SAF já opera dentro de uma nova realidade e, aos poucos, buscando se livrar da asfixia que tornou o clube de difícil operação. Com isso, o perfil de reforços mudou em relação às janelas anteriores e tudo indica uma nova era de apostas no talento do departamento de scout.

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Botafogo com nomes engatilhados

O período de transferências só abrirá no dia 20 de julho e irá até o dia 11 de setembro. Enquanto isso, a diretoria alvinegra trabalha nos bastidores para derrubar dois transfer bans da Fifa, que devem ser retirados em breve devido à organização do passivo do clube em recuperação judicial.

O Botafogo já tem três reforços encaminhados para solucionar problemas do plantel, sendo dois na principal preocupação. Após rescindir com o goleiro Neto, o Glorioso acertou com Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica, e Gabriel Batista, revelado pelo Flamengo e que estava no Santa Clara, de Portugal.

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Gabriel Batista é um dos alvos do Botafogo (Foto: Divulgação)

Além disso, com a saída de Alexander Barboza, o Botafogo foi atrás de um defensor pela esquerda e acertou a chegada de Lucas Monzón, brasileiro com nacionalidade uruguaia que pertencia ao Racing-URU e estava emprestado ao Junior Barranquilla.

Conforme apurou a reportagem, o custo de Warleson e Monzón deve girar em cerca de 8 milhões de reais, já um sinal da operação da GDA Luma, que ainda concretiza a compra junto à Cork Gully. Quanto a Gabriel Batista, os valores ainda não foram revelados, mas é sabido que o Glorioso enviou a promessa Bernardo Valim como compensação, mantendo parte dos direitos econômicos.

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Outras posições

A tendência é que o Botafogo ainda vá atrás de um volante para suprir a venda de Newton, que assinou com o São Paulo, e um jogador para meio/ataque. Atualmente, o trabalho de scout vem sendo comandado por Brunno Noce, quem assumiu a pasta após a saída de Alessandro Brito.

Lucas Monzón, alvo do Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

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