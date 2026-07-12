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Qual a semifinal mais equilibrada da Copa do Mundo? Vote

Duelos entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina reúnem rivalidades históricas e as melhores seleções do ranking da Fifa

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
12/07/2026 13:38
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Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.
Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha - (Crédito: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Odd ANDERSEN / AFP - Odd ANDERSEN / AFP - ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A fase de semifinal da Copa do Mundo, que acontecerá terça-feira (14) e quarta-feira (15), colocará frente a frente as quatro melhores equipes a nível global, de acordo com o ranking da Fifa. Os confrontos entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina são decisivos pela busca de alcançar a grande final do torneio, que será disputada domingo (19).

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    • Dessa maneira, o Lance! preparou um quiz para saber qual jogo da semifinal você entende como mais equilibrado da Copa do Mundo de 2026:

    Histórico dos confrontos

    França x Espanha

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    • O duelo entre França e Espanha é marcado por uma rivalidade que aumentou nos últimos anos. A seleção francesa, que chega embalada nesta Copa do Mundo, com seis vitórias em seis jogos no Mundial, desembarca para o confronto em busca de alcançar a terceira final seguida desde a edição de 2018 e quebrar o retrospecto negativo contra a seleção espanhola, liderada pelo jovem astro Lamine Yamal.

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    Nos últimos dez encontros entre as seleções, a Espanha venceu sete, contra apenas duas vitórias da França e um empate. A vantagem também aparece no histórico geral: são 18 triunfos espanhóis, 13 franceses e sete empates em 38 confrontos.

    Por coincidência, os compromissos mais recentes também aconteceram em etapas de semifinais. Na Eurocopa de 2024, a Espanha venceu por 2 a 1 e avançou rumo ao título. Um ano depois, pela Nations League, protagonizou um jogo marcado por nove gols e com vitória espanhola sobre os franceses pelo placar de 5 a 4.

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    Inglaterra x Argentina

    O duelo, carregado de simbolismo, volta a ocorrer na fase de mata-mata da Copa do Mundo após 28 anos e, pela primeira vez na história, em uma semifinal. O confronto traz à memória dois dos gols mais célebres de Diego Armando Maradona, ocorridos na vitória da Argentina sobre os ingleses nas quartas de final do Mundial de 1986, edição em que os sul-americanos se sagraram campeões. Foi naquela partida que nasceram o lance conhecido como "Mão de Deus" e a arrancada antológica, eleita pela Fifa como o Gol do Século.

    No retrospecto geral entre as duas seleções, foram disputados 14 jogos, com vitórias da Inglaterra, dois triunfos da Argentina e seis empates. O último encontro aconteceu em 2005, em um amistoso vencido pelos ingleses pelo placar de 3 a 2.

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    Em Copas do Mundo, a Inglaterra também leva vantagem no histórico geral, com três triunfos, um empate e uma derrota em cinco duelos. Contudo, em jogos eliminatórios do torneio, o cenário aponta maior equilíbrio: foram três enfrentamentos diretos, com uma vitória para cada lado e um empate decidido nas penalidades, que terminou com a classificação argentina no Mundial de 1998. No saldo do mata-mata na competição, são duas classificações a favor da Argentina contra uma da Inglaterra.

    Abertura da Copa do Mundo de 2026 no Estádio Azteca, na Cidade do México.
    Abertura da Copa do Mundo de 2026 no Estádio Azteca, na Cidade do México (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress).

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