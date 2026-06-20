logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: Assista a Aymorés x Coimbra, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Jogo é válido pela quinta rodada da competição estadual

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google

Neste sábado (20), Aymorés e Coimbra se enfrentam pela quinta rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 16h (de Brasília), no Paulo Paschoalino, em Ubá (MG), em duelo válido pelo grupo B da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

continua após a publicidade
  • Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

    Cruzeiro anuncia contratação de Gabriel Rojas

    Cruzeiro
    Há 1 dia
  • Lance!

    Ícone da Seleção, Parreira segue internado sem previsão de alta no Rio

    Seleção Brasileira
    Há 2 dias
  • Cruzeiro x Grêmio pelo Brasileirão ( (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Intertemporada: Cruzeiro negocia amistoso contra time da Série A

    Cruzeiro
    Há 2 dias

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 15h30 (de Brasília).

    ⚽ Aymorés x Coimbra: como chegam as equipes?

    A equipe de Ubá está em segundo na chave, com sete pontos em quatro partidas, atrás do Democrata apenas no critério de gols pró, com dois a menos (9 a 7). Depois de estrear com uma derrota para os próprios líderes em Sete Lagoas, os comandados de Alexandre Lopes emendaram uma sequência de três jogos de invencibilidade, com vitórias sobre Villa Nova e Ipatinga e um empate sem gols diante do Valeriodoce na quarta jornada.

    continua após a publicidade
    Girotto - Aymorés x Coimbra
    João Girotto é uma das esperanças do Aymorés para o duelo com o Coimbra (Foto: Igor Adler/Aymorés)

    ➡️ Imagem forte: Koné quebra a perna na vitória do Canadá pela Copa do Mundo

    Por outro lado, o Coimbra amarga apenas a penúltima colocação da chave, fora da zona de classificação para o mata-mata, mas com apenas dois pontos a menos em relação ao líder Democrata. E a trajetória é inversa à do Aymorés: após vencer o Ipatinga na abertura, parou por aí. Foram três jogos sem vencer, com igualdades frente a Valeriodoce e Democrata, além da derrota para o Villa Nova na terceira rodada da chave.

    Aymorés x Coimbra - Módulo II - Mineiro
    Coimbra tem foco total em confronto diante do Aymorés (Foto: Diego Dávila/Coimbra)

    📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

    A quinta jornada da segunda divisão estadual conta também com outros cinco jogos. Pelo mesmo grupo B, simultaneamente, Villa Nova e Democrata se encontram no Castor Cifuentes. Um pouco mais cedo, às 15h, Ipatinga e Valeriodoce duelam no Vale do Aço.

    continua após a publicidade

    Já pela chave A, a rodada sabatina também tem início às 16h, com Caldense x Mamoré. Às 17h30, o Guarani recebe o Uberaba em Divinópolis. E fechando a jornada, o Boa Esporte, líder do grupo, recebe o Patrocinense no Coleto de Paula.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    CorinthiansCorinthians anuncia pagamento de dívida com o Talleres por GarroHá 1 hora
    Europa monitora situação de Luiz Fernando, destaque da base do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
    CorinthiansArtilheiro da base do Corinthians entra na mira de clubes da EuropaHá 1 hora
    VascoDesgaste com elenco e críticas da torcida: os motivos da saída de Renato Gaúcho do VascoHá 4 horas
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroCruzeiro deve chegar para intertemporada com mudança importante no elencoHá 4 horas
    São-Paulo-Mirassol-Galoppo
    São PauloEntenda como a situação de Galoppo no River Plate pode afetar o São PauloHá 6 horas
    Luiz Gustavo Bahia (esquerda) é um dos destaques da equipe (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
    CorinthiansCorinthians Sub-20 vive melhor momento no ano e emenda série de vitóriasHá 7 horas

    Mais LANCE!

    Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Contratado como promessa, Iván Román é incógnita e tem futuro indefinido no Atlético
    Dupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na Copa
    Nelson Deossa - Real Betis
    Vasco tem interesse na contratação de meia do Real Betis
    Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Cano faz 'pré-temporada' particular durante férias do Fluminense
    Renato Gaúcho se pronuncia após saída do Vasco: 'O futebol é assim mesmo'
    Gladson Stwart e Jefferson da Silva assumiram a coordenação de base do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Botafogo anuncia mudanças na coordenação das categorias de base
    Talles Magno disputou 67 jogos pelo Corinthians (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)
    Ex-Corinthians, Talles Magno exalta torcida e destaca influência de Memphis Depay
    spinelli vasco
    De Rojas a Marino: o raio-x dos reforços contratados pelo Vasco em 2026
    Vasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entenda
    Cristiano Ronaldo Portugal RD Congo Copa do Mundo
    Defesa, criação e Cristiano Ronaldo: os desafios de Portugal para próximos passos na Copa
    Gabriel Rojas pelo Racing (Foto: Reprodução)
    'É quase um ponta às vezes', jornalistas argentinos avaliam Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro
    Fausto Vera River Plate (reprodução Fausto Vera)
    Emprestado ao River Plate, Fausto Vera pode render valor milionário ao Atlético: veja detalhes
    Botafogo venceu o PSG no Mundial de Clubes em 2025 (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
    Quando o 'impossível' vestiu preto e branco, o Botafogo chocou o mundo