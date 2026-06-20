AO VIVO: Assista a Aymorés x Coimbra, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV Jogo é válido pela quinta rodada da competição estadual

Neste sábado (20), Aymorés e Coimbra se enfrentam pela quinta rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 16h (de Brasília), no Paulo Paschoalino, em Ubá (MG), em duelo válido pelo grupo B da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 15h30 (de Brasília).

⚽ Aymorés x Coimbra: como chegam as equipes?

A equipe de Ubá está em segundo na chave, com sete pontos em quatro partidas, atrás do Democrata apenas no critério de gols pró, com dois a menos (9 a 7). Depois de estrear com uma derrota para os próprios líderes em Sete Lagoas, os comandados de Alexandre Lopes emendaram uma sequência de três jogos de invencibilidade, com vitórias sobre Villa Nova e Ipatinga e um empate sem gols diante do Valeriodoce na quarta jornada.

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João Girotto é uma das esperanças do Aymorés para o duelo com o Coimbra (Foto: Igor Adler/Aymorés)

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Por outro lado, o Coimbra amarga apenas a penúltima colocação da chave, fora da zona de classificação para o mata-mata, mas com apenas dois pontos a menos em relação ao líder Democrata. E a trajetória é inversa à do Aymorés: após vencer o Ipatinga na abertura, parou por aí. Foram três jogos sem vencer, com igualdades frente a Valeriodoce e Democrata, além da derrota para o Villa Nova na terceira rodada da chave.

Coimbra tem foco total em confronto diante do Aymorés (Foto: Diego Dávila/Coimbra)

📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

A quinta jornada da segunda divisão estadual conta também com outros cinco jogos. Pelo mesmo grupo B, simultaneamente, Villa Nova e Democrata se encontram no Castor Cifuentes. Um pouco mais cedo, às 15h, Ipatinga e Valeriodoce duelam no Vale do Aço.

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Já pela chave A, a rodada sabatina também tem início às 16h, com Caldense x Mamoré. Às 17h30, o Guarani recebe o Uberaba em Divinópolis. E fechando a jornada, o Boa Esporte, líder do grupo, recebe o Patrocinense no Coleto de Paula.

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