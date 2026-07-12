A força dos homens de frente na reta final da Copa do Mundo
Confira o desempenho dos protagonistas ofensivos das seleções semifinalistas
A Copa do Mundo em solo norte-americano chega à sua reta final impulsionada por trios ofensivos avassaladores e um festival de gols. No topo do ranking coletivo, a Argentina lidera a competição com 17 gols marcados, seguida de perto pela França, que balançou as redes 16 vezes. Esse domínio é personificado no duelo particular entre seus principais astros, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Inglaterra e Espanha, as outras semifinalistas, correm por fora no ranking de ataques, ocupando a quarta e a sexta colocações com 13 e 11 gols, respectivamente.
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Argentina: Messi lidera o sonho do tetra
Em uma campanha de altos e baixos e forte desgaste físico, com duas prorrogações no mata-mata contra Cabo Verde e Suíça, a Albiceleste depende crucialmente de sua linha de frente.
Lionel Messi exerce um protagonismo absoluto, agindo como o pilar que sustenta a defesa do título conquistado no Catar. O camisa 10 participou diretamente de dez dos 17 gols argentinos — o equivalente a 58,82% dos tentos da equipe. Ao seu lado, Lautaro Martínez e Julián Álvarez completam a trinca que mantém viva a busca pelo tetracampeonato.
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O trio protagonista argentino (11 dos 17 gols do time):
- Lionel Messi: 8 gols e 2 assistências
- Lautaro Martínez: 2 gols e 1 assistência
- Julián Álvarez: 1 gol
França: a trinca mais impactante do Mundial
Apontada como a grande favorita, a França ostenta o trio que mais dita o ritmo ofensivo de uma equipe neste torneio. Juntos, Mbappé e Dembélé marcaram 13 dos 16 gols franceses — o restante ficou na conta de Bradley Barcola (2) e Desirée Doué (1). Para fechar esse setor com chave de ouro, Michael Olise assume o papel de grande garçom da Copa do Mundo, liderando o ranking de assistências entre todos os atletas da competição.
O trio protagonista francês (13 dos 16 gols do time):
- Kylian Mbappé: 8 gols e 3 assistências
- Ousmane Dembélé: 5 gols e 2 assistências
- Michael Olise: 5 assistências
Inglaterra: a força de Bellingham, Kane e Gordon
Sob o comando de Thomas Tuchel — técnico contestado antes do pontapé inicial —, os ingleses carimbaram a vaga na semifinal graças a uma atuação de gala de Jude Bellingham, autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 contra a Noruega.
Bellingham alcançou a marca de 6 gols e se igualou ao centroavante Harry Kane. Juntos, os dois anotaram 12 dos 13 gols da Inglaterra no Mundial. O trio ganha forma e criatividade com Anthony Gordon, recém-contratado pelo Barcelona, que contribuiu com três assistências na caminhada britânica para quebrar um jejum de 60 anos.
O trio protagonista inglês (12 dos 13 gols do time):
- Harry Kane: 6 gols e 1 assistência
- Jude Bellingham: 6 gols e 1 assistência
- Anthony Gordon: 3 assistências
Espanha: equilíbrio e a busca pelo brilho da joia
A Espanha chega com o ataque mais modesto entre os semifinalistas, apoiando sua grande campanha em uma defesa sólida que sofreu apenas um gol em seis partidas.
No trio de ataque, a joia Lamine Yamal ainda busca uma atuação histórica nos moldes de suas grandes noites de Champions League pelo Barcelona, somando apenas um gol. O comando da linha de frente fica por conta de Mikel Oyarzabal, artilheiro do time com 4 gols, bem acompanhado pelo meio-campista Mikel Merino, que balançou as redes duas vezes na competição.
O trio protagonista espanhol (7 dos 11 gols do time):
- Mikel Oyarzabal: 4 gols e 1 assistência
- Mikel Merino: 2 gols
- Lamine Yamal: 1 gol
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