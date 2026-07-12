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A força dos homens de frente na reta final da Copa do Mundo

Confira o desempenho dos protagonistas ofensivos das seleções semifinalistas

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 10:12
Atualizado há 2 minutos
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Montagem com Messi, à esquerda, vestindo camisa da Argentina, e Mbappé, à direita, vestindo a camisa da França
Messi e Mbappe (Fotos: AFP)

A Copa do Mundo em solo norte-americano chega à sua reta final impulsionada por trios ofensivos avassaladores e um festival de gols. No topo do ranking coletivo, a Argentina lidera a competição com 17 gols marcados, seguida de perto pela França, que balançou as redes 16 vezes. Esse domínio é personificado no duelo particular entre seus principais astros, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Inglaterra e Espanha, as outras semifinalistas, correm por fora no ranking de ataques, ocupando a quarta e a sexta colocações com 13 e 11 gols, respectivamente.

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    Lionel Messi exerce um protagonismo absoluto, agindo como o pilar que sustenta a defesa do título conquistado no Catar. O camisa 10 participou diretamente de dez dos 17 gols argentinos — o equivalente a 58,82% dos tentos da equipe. Ao seu lado, Lautaro Martínez e Julián Álvarez completam a trinca que mantém viva a busca pelo tetracampeonato.

    Messi com a mão no peito vestindo camisa da Argentina
    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
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    • O trio protagonista argentino (11 dos 17 gols do time):

    1. Lionel Messi: 8 gols e 2 assistências
    2. Lautaro Martínez: 2 gols e 1 assistência
    3. Julián Álvarez: 1 gol

    França: a trinca mais impactante do Mundial

    Apontada como a grande favorita, a França ostenta o trio que mais dita o ritmo ofensivo de uma equipe neste torneio. Juntos, Mbappé e Dembélé marcaram 13 dos 16 gols franceses — o restante ficou na conta de Bradley Barcola (2) e Desirée Doué (1). Para fechar esse setor com chave de ouro, Michael Olise assume o papel de grande garçom da Copa do Mundo, liderando o ranking de assistências entre todos os atletas da competição.

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    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França
    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França (Foto: Foto: Charly Triballeau / AFP

    O trio protagonista francês (13 dos 16 gols do time):

    1. Kylian Mbappé: 8 gols e 3 assistências
    2. Ousmane Dembélé: 5 gols e 2 assistências
    3. Michael Olise: 5 assistências

    Inglaterra: a força de Bellingham, Kane e Gordon

    Sob o comando de Thomas Tuchel — técnico contestado antes do pontapé inicial —, os ingleses carimbaram a vaga na semifinal graças a uma atuação de gala de Jude Bellingham, autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 contra a Noruega.

    Bellingham alcançou a marca de 6 gols e se igualou ao centroavante Harry Kane. Juntos, os dois anotaram 12 dos 13 gols da Inglaterra no Mundial. O trio ganha forma e criatividade com Anthony Gordon, recém-contratado pelo Barcelona, que contribuiu com três assistências na caminhada britânica para quebrar um jejum de 60 anos.

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    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    O trio protagonista inglês (12 dos 13 gols do time):

    1. Harry Kane: 6 gols e 1 assistência
    2. Jude Bellingham: 6 gols e 1 assistência
    3. Anthony Gordon: 3 assistências

    Espanha: equilíbrio e a busca pelo brilho da joia

    A Espanha chega com o ataque mais modesto entre os semifinalistas, apoiando sua grande campanha em uma defesa sólida que sofreu apenas um gol em seis partidas.

    No trio de ataque, a joia Lamine Yamal ainda busca uma atuação histórica nos moldes de suas grandes noites de Champions League pelo Barcelona, somando apenas um gol. O comando da linha de frente fica por conta de Mikel Oyarzabal, artilheiro do time com 4 gols, bem acompanhado pelo meio-campista Mikel Merino, que balançou as redes duas vezes na competição.

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    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    O trio protagonista espanhol (7 dos 11 gols do time):

    1. Mikel Oyarzabal: 4 gols e 1 assistência
    2. Mikel Merino: 2 gols
    3. Lamine Yamal: 1 gol

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