Real Madrid nega interesse em Enzo Fernández e encerra rumores sobre contratação
Clube negou qualquer contato com astro argentino
O Real Madrid divulgou um comunicado oficial nesta sexta-feira (3) para negar qualquer negociação por Enzo Fernández. O clube espanhol afirmou que não fez contato com o meio-campista do Chelsea e descartou a possibilidade de iniciar tratativas pelo argentino, colocando fim às especulações que ganharam força nos últimos dias durante a janela de transferências.
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Na nota, o Real Madrid declarou que não realizou "nenhum esforço, direto ou indireto" para contratar o jogador e acrescentou que também "não tem intenção de realizar tal operação". O clube ainda classificou como infundadas as informações divulgadas sobre um possível interesse no campeão mundial pela Argentina.
A manifestação foi além de apenas negar uma negociação em andamento. O comunicado também reforçou que não existe plano para tentar a contratação de Enzo Fernández em um futuro próximo, apesar de o meio-campista ser frequentemente apontado pela imprensa espanhola como um jogador admirado pelo técnico José Mourinho.
O comunicado também faz questão de destacar a relação institucional entre o Real Madrid e o Chelsea. Segundo o clube, o respeito à equipe inglesa e os princípios de lealdade que norteiam suas relações com outras instituições motivaram a divulgação da nota oficial.
Em outro trecho, o Real Madrid lamenta que rumores continuem sendo publicados mesmo sem qualquer movimentação do clube e afirma que esse tipo de informação apenas gera confusão entre os torcedores e prejudica as partes envolvidas.
Confira o comunicado do Real Madrid
"Em relação às informações e declarações divulgadas nos últimos dias sobre um suposto interesse do Real Madrid C. F. pelo jogador Enzo Fernández, o clube deseja manifestar que não realizou nenhuma gestão, seja direta ou indireta, visando a contratação do referido jogador e, da mesma forma, não tem qualquer intenção de realizar tal operação.
O Real Madrid deseja expressar seu máximo respeito por Enzo Fernández, um grande futebolista cuja trajetória e qualidade são amplamente reconhecidas, assim como pelo Chelsea FC, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional.
Precisamente pelo respeito que merece uma entidade como o Chelsea FC e pelos princípios de lealdade institucional que sempre guiaram a atuação do Real Madrid, o clube considera necessário desmentir categoricamente especulações que carecem de fundamento e que não correspondem à realidade.
O Real Madrid lamenta que, apesar da clareza dos fatos e da inexistência de qualquer ação por parte do clube, continuem sendo divulgadas informações que não correspondem à realidade e que apenas contribuem para gerar confusão entre os torcedores e prejudicar desnecessariamente as entidades e pessoas envolvidas."
Comunicado segue estratégia adotada pelo clube
A posição adotada pelo Real Madrid repete uma postura recente da diretoria. Há cerca de duas semanas, o clube também publicou um comunicado para negar uma possível investida por Michael Olise, do Bayern de Munique.
Nos dois casos, o objetivo foi afastar especulações sobre reforços durante a janela de transferências. No entanto, os comunicados apresentam diferenças no tom.
Na nota sobre Enzo Fernández, o Real Madrid fecha completamente a porta para uma eventual negociação ao afirmar que não pretende realizar a operação. Já no caso de Olise, o clube limitou-se a negar contatos e ressaltou que qualquer interesse em atletas do Bayern deveria ocorrer por meio de conversas institucionais entre os clubes, sem descartar de forma explícita um cenário futuro.
A mudança também evidencia uma estratégia de comunicação mais ativa do Real Madrid no mercado. Em vez de ignorar rumores envolvendo possíveis reforços, o clube passou a responder oficialmente quando considera que as informações não correspondem à realidade.
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