Cristiano Ronaldo quebra tabu e vive noite de emoções em classificação
CR7 vive última Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo fez história e marcou um dos gols mais importantes da carreira nesta quinta-feira (2), na vitória de Portugal sobre a Croácia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 7 rompeu um dos últimos tabus da trajetória pela seleção ao converter um pênalti e marcar, pela primeira vez, em um mata-mata de Mundial. Ainda viveu uma noite de emoções, com um gol anulado, vaias e aplausos da torcida, irritação ao ser substituído e, no fim, a classificação portuguesa às quartas.
Cristiano começou sendo bastante acionado, mas encontrou dificuldades diante da forte marcação croata. Nas arquibancadas, viveu um cenário incomum: parte da torcida o aplaudia a cada participação, enquanto outra respondia com vaias, refletindo a divisão sobre sua atuação.
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Mesmo sem ser o principal destaque da equipe, o atacante teve participação decisiva. No segundo tempo, chegou a balançar as redes após lançamento de João Cancelo e comemorou intensamente o que seria seu primeiro gol em um mata-mata de Copa do Mundo. A festa, porém, durou pouco. O VAR confirmou o impedimento e anulou o lance.
O momento que mudou a história da partida veio aos 19 minutos da etapa final. Após um pênalti cometido por Vlašić sobre Renato Veiga e confirmado pelo VAR, Cristiano Ronaldo assumiu a responsabilidade, deslocou Livaković e marcou seu primeiro gol em fases eliminatórias de Copas do Mundo, encerrando um dos últimos tabus da carreira e recolocando Portugal na partida. A partir dali, a seleção ganhou confiança e buscou a virada que garantiu a classificação.
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Substituição causou reação polêmica em CR7
Até então, Cristiano Ronaldo havia disputado todos os minutos de Portugal na Copa do Mundo. Contra a Croácia, porém, o roteiro foi diferente. Com o placar empatado e a equipe buscando a classificação, Roberto Martínez decidiu mexer no ataque.
Aos 36 minutos do segundo tempo, o treinador sacou o camisa 7. Cristiano deixou o gramado visivelmente irritado e inconformado com a substituição, demonstrando a insatisfação ainda à beira do campo. Mesmo fora da reta final da partida, acompanhou dos bancos de reservas o gol de Gonçalo Ramos nos acréscimos, que garantiu a virada e a classificação de Portugal às quartas de final da Copa do Mundo.
Depois do apito final, o clima já era outro. Cristiano comemorou a vaga ao lado dos companheiros, apareceu mais sereno nas entrevistas e agora volta as atenções para o próximo desafio da seleção portuguesa: o duelo contra a Espanha, valendo uma vaga nas semifinais.
Números de CR7 em decisão
Em 81 minutos em campo, o atacante marcou um gol, finalizou duas vezes, sendo uma no alvo, e terminou a partida com 95% de aproveitamento nos passes. Além disso, venceu o único duelo que disputou, além do impedimento, justamente no lance em que teve um gol anulado pelo VAR. Os dados são do Sofascore.
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