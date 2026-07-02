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Modric pode fazer última partida da carreira em Croácia x Portugal na Copa; entenda

Jogador pode encerrar carreira caso não fique no Milan

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 18:51
Atualizado há 28 minutos
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Modric se despedindo
Modric e Ancelotti em suas despedidas do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), o confronto entre Portugal e Croácia, válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, vale uma vaga nas oitavas de final da competição. O duelo pode marcar o encerramento da trajetória profissional de Luka Modric. Aos 40 anos, o "maestro" croata pode se aposentar após a Copa, segundo a imprensa espanhola. Ou seja, caso os croatas não consigam vencer e sejam eliminados, é possível que o ídolo do Real Madrid pendure as chuteiras.

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    • Mesmo com a possibilidade de encerramento da carreira, Modric continua mostrando que possui capacidade técnica fora do normal e pode atuar em alto nível mesmo com a idade avançada. Na vitória decisiva contra Gana pela fase de grupos, o camisa 10 foi um dos melhores jogadores da equipe, sendo o autor da assistência para o gol de Nikola Vlasic. Com o passe, aos 40 anos e 291 dias, ele se tornou o jogador mais velho a dar uma assistência em Copas do Mundo desde 1966.

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    Luka Modric em jogo da Croácia
    Luka Modric em jogo da Croácia (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

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    • Apesar de ainda atuar em alto nível, a escolha de Modric pela aposentadoria pode ter a ver com os problemas vividos no Milan, seu atual clube, segundo a imprensa italiana. A decisão de se aposentar e não renovar o contrato com o Milan pode ter a ver com as mudanças na gestão do clube, segundo o jornal italiano "La Gazzetta Dello Sport". O meia era muito próximo do técnico Allegri, demitido do Milan após a derrota para o Cagliari na última rodada da Série A. Sem o homem de confiança no comando técnico do time, segundo a reportagem do jornal italiano, Modric estaria considerando a saída do Milan e, após a disputa da Copa do Mundo com a Croácia, decretar o fim da carreira.

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    Com contrato perto do fim, ele tem opção de renovar por mais um ano, mas o meia poderia estar planejando encerrar sua passagem pelo Milan e a carreira de forma definitiva.

    Modric atuará pela 5ª vez na carreira por uma Copa do Mundo usando a camisa da Croácia, e é provável que seja a última competição disputada pelo meia como jogador profissional. O jornal espanhol As afirma que, a menos que ocorra uma reviravolta inesperada, a participação do ídolo do Real Madrid na Copa será o palco de 'suas últimas aulas de futebol'.

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    Na partida contra Gana, Modric acumulou quatro chances criadas e um aproveitamento de 92% nos passes, provando ser ainda um dos protagonistas da equipe balcânica.

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    Modric sorrindo em treino
    Luka Modric em treinamento pela Croácia antes de jogo da Copa. (Imagem: Mark Blinch/Getty)

    A partida em Toronto, na Copa, coloca Modric frente a frente com seu ex-companheiro de Real Madrid, Cristiano Ronaldo. O histórico, contudo, é amplamente favorável ao português: Modric nunca venceu Ronaldo em confrontos diretos, seja defendendo o Tottenham ou a seleção croata. Em 10 duelos registrados, Ronaldo saiu vitorioso em oito oportunidades e houve dois empates.

    Este embate de "quarentões" decidirá quem avançará para enfrentar a Espanha, que já garantiu sua vaga ao atropelar a Áustria. Para a Croácia, a vitória pode adiar a despedida de seu maior ídolo.

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