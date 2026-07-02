Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático' Veículos destacam o gol salvador no fim e as reclamações da Croácia

A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 repercutiu fortemente nos principais veículos de comunicação da Europa. Após sair atrás no placar, a seleção portuguesa buscou a virada por 2 a 1 sobre a Croácia com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo e o gol decisivo de Gonçalo Ramos nos acréscimos.

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A atuação abaixo da média dos comandados de Roberto Martínez e as decisões da arbitragem em Toronto, no Canadá, que incluiu um gol anulado do zagueiro croata Gvardiol no fim, dominaram as manchetes internacionais.

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Espanha

As (Espanha): o jornal usou o apelido do camisa 7 português para projetar o clássico ibérico com a manchete "¡Que viene el Bicho!" (Lá vem o Bicho)

Marca (Espanha): definiu o desfecho do confronto como "O final mais louco e polêmico da Copa do Mundo… e um jogo entre Portugal e Espanha nas oitavas de final!".

Portugal

A Bola (Portugal): destacou a intensidade emocional dos minutos finais com a manchete: "Portugal-Croácia: final mais dramático era impossível!".

O Jogo (Portugal): estampou em sua manchete principal o tamanho da dificuldade da partida: "Portugal vence a Croácia com final dramático e marca encontro com a Espanha nos oitavos"

Estados Unidos e Itália

Gazzetta dello Sport (Itália): O jornal destacou a dupla ofensiva que comandou a reação: "CR7 e Gonçalo Ramos ribaltano la Croazia, Portogallo agli ottavi con la Spagna" (CR7 e Gonçalo Ramos viram sobre a Croácia, Portugal nas oitavas com a Espanha).

The Athletic (EUA): o jornal destacou a reviravolta tardia e a decisão do VAR com o título "Portugal's late goal enough to advance as Croatia's would-be equalizer overturned" (Gol tardio de Portugal é suficiente para avançar após empate da Croácia ser anulado).

Como foi a partida entre Portugal e Croácia?

Portugal manteve maior posse de bola e criou as oportunidades mais perigosas com Bruno Fernandes e Renato Veiga, mas esbarrou na sólida retranca da Croácia, que apostou apenas em contra-ataques lentos com Budimir. Diante da falta de criatividade pelo meio e do excesso de cruzamentos na área, o confronto ficou arrastado e teve como principal destaque a divisão das arquibancadas do BMO Field: a cada toque na bola, Cristiano Ronaldo alternava entre aplausos de apoio e vaias por sua atuação discreta, em um morno 0 a 0 que transferiu toda a pressão para a etapa final.

Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

A segunda etapa ganhou contornos dramáticos logo no início com o gol de Perisic para a Croácia, desencadeando uma sequência de reviravoltas comandadas pela arbitragem de vídeo. Após ter um gol anulado por impedimento, Cristiano Ronaldo empatou de pênalti — anotando seu primeiro tento em mata-matas de Copas — mas acabou substituído aos 36 minutos pelo técnico Roberto Martínez, deixando o campo visivelmente irritado; a alteração se provou acertada aos 48 minutos, quando Gonçalo Ramos cabeceou para as redes o gol da virada. No último lance do jogo, a Croácia chegou a empatar em um gol contra de Rúben Neves, mas o VAR utilizou a tecnologia do chip da bola para assinalar o quarto impedimento da partida, sacramentando a classificação portuguesa em Toronto.

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