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Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático'

Veículos destacam o gol salvador no fim e as reclamações da Croácia

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 22:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores de Portugal comemorando
Jogadores de Portugal comemoram gol contra Croácia na Copa (Imagem: Cole Burston / AFP)

A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 repercutiu fortemente nos principais veículos de comunicação da Europa. Após sair atrás no placar, a seleção portuguesa buscou a virada por 2 a 1 sobre a Croácia com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo e o gol decisivo de Gonçalo Ramos nos acréscimos.

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    A atuação abaixo da média dos comandados de Roberto Martínez e as decisões da arbitragem em Toronto, no Canadá, que incluiu um gol anulado do zagueiro croata Gvardiol no fim, dominaram as manchetes internacionais.

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    Espanha

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    Marca (Espanha): definiu o desfecho do confronto como "O final mais louco e polêmico da Copa do Mundo… e um jogo entre Portugal e Espanha nas oitavas de final!".

    Portugal

    A Bola (Portugal) repercute virada de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo
    A Bola (Portugal): destacou a intensidade emocional dos minutos finais com a manchete: "Portugal-Croácia: final mais dramático era impossível!".
    Jornal Ojogo (Portugal) repercute virada de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo
    O Jogo (Portugal): estampou em sua manchete principal o tamanho da dificuldade da partida: "Portugal vence a Croácia com final dramático e marca encontro com a Espanha nos oitavos"

    Estados Unidos e Itália

    Gazzetta dello Sport (Itália) repercute virada de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo
    Gazzetta dello Sport (Itália): O jornal destacou a dupla ofensiva que comandou a reação: "CR7 e Gonçalo Ramos ribaltano la Croazia, Portogallo agli ottavi con la Spagna" (CR7 e Gonçalo Ramos viram sobre a Croácia, Portugal nas oitavas com a Espanha).
    Jornal The Athletic (Estados Unidos) repercute virada de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo
    The Athletic (EUA): o jornal destacou a reviravolta tardia e a decisão do VAR com o título "Portugal's late goal enough to advance as Croatia's would-be equalizer overturned" (Gol tardio de Portugal é suficiente para avançar após empate da Croácia ser anulado).

    Como foi a partida entre Portugal e Croácia?

    Portugal manteve maior posse de bola e criou as oportunidades mais perigosas com Bruno Fernandes e Renato Veiga, mas esbarrou na sólida retranca da Croácia, que apostou apenas em contra-ataques lentos com Budimir. Diante da falta de criatividade pelo meio e do excesso de cruzamentos na área, o confronto ficou arrastado e teve como principal destaque a divisão das arquibancadas do BMO Field: a cada toque na bola, Cristiano Ronaldo alternava entre aplausos de apoio e vaias por sua atuação discreta, em um morno 0 a 0 que transferiu toda a pressão para a etapa final.

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti na aprtida contra a Croácia na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

    A segunda etapa ganhou contornos dramáticos logo no início com o gol de Perisic para a Croácia, desencadeando uma sequência de reviravoltas comandadas pela arbitragem de vídeo. Após ter um gol anulado por impedimento, Cristiano Ronaldo empatou de pênalti — anotando seu primeiro tento em mata-matas de Copas — mas acabou substituído aos 36 minutos pelo técnico Roberto Martínez, deixando o campo visivelmente irritado; a alteração se provou acertada aos 48 minutos, quando Gonçalo Ramos cabeceou para as redes o gol da virada. No último lance do jogo, a Croácia chegou a empatar em um gol contra de Rúben Neves, mas o VAR utilizou a tecnologia do chip da bola para assinalar o quarto impedimento da partida, sacramentando a classificação portuguesa em Toronto.

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