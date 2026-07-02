Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático'
Veículos destacam o gol salvador no fim e as reclamações da Croácia
A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 repercutiu fortemente nos principais veículos de comunicação da Europa. Após sair atrás no placar, a seleção portuguesa buscou a virada por 2 a 1 sobre a Croácia com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo e o gol decisivo de Gonçalo Ramos nos acréscimos.
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A atuação abaixo da média dos comandados de Roberto Martínez e as decisões da arbitragem em Toronto, no Canadá, que incluiu um gol anulado do zagueiro croata Gvardiol no fim, dominaram as manchetes internacionais.
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Estados Unidos e Itália
Como foi a partida entre Portugal e Croácia?
Portugal manteve maior posse de bola e criou as oportunidades mais perigosas com Bruno Fernandes e Renato Veiga, mas esbarrou na sólida retranca da Croácia, que apostou apenas em contra-ataques lentos com Budimir. Diante da falta de criatividade pelo meio e do excesso de cruzamentos na área, o confronto ficou arrastado e teve como principal destaque a divisão das arquibancadas do BMO Field: a cada toque na bola, Cristiano Ronaldo alternava entre aplausos de apoio e vaias por sua atuação discreta, em um morno 0 a 0 que transferiu toda a pressão para a etapa final.
A segunda etapa ganhou contornos dramáticos logo no início com o gol de Perisic para a Croácia, desencadeando uma sequência de reviravoltas comandadas pela arbitragem de vídeo. Após ter um gol anulado por impedimento, Cristiano Ronaldo empatou de pênalti — anotando seu primeiro tento em mata-matas de Copas — mas acabou substituído aos 36 minutos pelo técnico Roberto Martínez, deixando o campo visivelmente irritado; a alteração se provou acertada aos 48 minutos, quando Gonçalo Ramos cabeceou para as redes o gol da virada. No último lance do jogo, a Croácia chegou a empatar em um gol contra de Rúben Neves, mas o VAR utilizou a tecnologia do chip da bola para assinalar o quarto impedimento da partida, sacramentando a classificação portuguesa em Toronto.
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