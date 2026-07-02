Cristiano Ronaldo atinge marca histórica aos 41 anos em mata-mata de Copa Craque de Portugal quebrou recordes de idade e gols na partida contra a Croácia

Cristiano Ronaldo alcançou mais uma marca histórica no futebol mundial. Ao converter o pênalti na vitória por 2 a 1 contra a Croácia nesta quinta-feira (2), pela fase de 16avos de final, o atacante se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em mata-mata na história das Copas do Mundo.

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Cristiano Ronaldo comemora gol de pênalti contra a Croácia; atacante é o mais velho a marcar em mata-matas (Foto: Cole Burston / AFP)

O craque de Portugal atingiu o feito com exatamente 41 anos e 147 dias de idade. Na mesma partida, ele também estabeleceu o recorde de atleta mais velho a entrar em campo em um jogo eliminatório do torneio, superando o goleiro inglês Peter Shilton, que jogou aos 40 anos e 292 dias na Copa de 1990.

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O ranking dos veteranos em Copas

No panorama geral de atletas que já atuaram na Copa do Mundo (incluindo a fase de grupos), o capitão português ocupa a quarta posição entre os mais velhos da história.

Veja a lista dos jogadores com mais idade a disputar a Copa do Mundo:

1º Essam El-Hadary (Egito): 45 anos e 161 dias (2018) 2º Faryd Mondragón (Colômbia): 43 anos e 3 dias (2014) 3º Roger Milla (Camarões): 42 anos e 39 dias (1994) 4º Cristiano Ronaldo (Portugal): 41 anos e 147 dias (2026)

Diferente de El-Hadary e Mondragón, que jogaram apenas a primeira fase, e de Roger Milla, que detém o recorde geral de jogador mais velho a fazer um gol em Copas do Mundo (anotado na fase de grupos de 1994), Cristiano Ronaldo é o único dessa lista a balançar as redes em um confronto eliminatório de mata-mata.

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Clássico entre Portugal e Espanha

Com a vitória garantida em Toronto, Portugal carimbou o passaporte para enfrentar a Espanha na fase de oitavas de final. Os espanhóis chegam credenciados após vencerem a Áustria por 3 a 0. O confronto dará a Cristiano Ronaldo a chance de ampliar ainda mais os seus recordes de longevidade na história do futebol.

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