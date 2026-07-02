Cristiano Ronaldo manda 'beijinho' para o Brasil após classificação CR7 concedeu entrevista à Cazé TV após o fim da partida

Cristiano Ronaldo, em entrevista à Cazé TV, enviou um recado ao Brasil após sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Disputando sua sexta e última Copa, foi titular contra a Croácia e marcou o primeiro gol, de pênalti, na vitória portuguesa por 2 a 1. Na entrevista, mandou "um beijo" para o Brasil e destacou o fato de ter família no país.

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— Tenho família no Brasil e gosto muito do povo brasileiro. Sempre recebi muito carinho e apoio dos brasileiros ao longo da minha carreira. Aproveito para mandar um beijinho para todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui — disse.

Cristiano Ronaldo quebrou uma escrita e marcou pela primeira vez em um mata-mata de Copa do Mundo. Ele chegou a 11 gols em Copas do Mundo. Pouco antes do gol de pênalti, ele chegou a marcar outro, que foi anulado pelo VAR por impedimento milimétrico. Aos 36 minutos do segundo tempo, foi substituído pelo técnico Roberto Martinez e saiu de campo com fisionomia contrariada.

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Depois, CR7 ficou no banco torcendo pela seleção até o gol de Gonçalo Ramos. Fez questão de correr até o atacante e abraçá-lo. Quando a Croácia marcou o gol de empate com mais de 10 minutos de acréscimo, Cristiano Ronaldo chegou a lamentar, cabisbaixo, balançando a cabeça. Até o VAR anular o gol por impedimento e ele voltar a vibrar. A despedida em Copas está adiada, ao contrário do ex-companheiro de Real Madrid, Luca Modric, que provavelmente fez seu último jogo em Mundiais. Os dois trocaram um abraço afetuoso após a partida.

A Croácia se despediu da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).

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CR7 mandou um beijo para os torcedores brasileiros em entrevista (Foto: Cole Burston / AFP)

Veja como foi a classificação de Portugal

Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo, e garantiu vaga nas oitavas da competição. Em uma noite marcada por homenagens a Diogo Jota, Cristiano Ronaldo marcou, de pênalti, seu primeiro gol em um mata-mata de Mundial, enquanto Gonçalo Ramos decretou a classificação nos acréscimos.

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O resultado também marcou a despedida de Luka Modrić das Copas do Mundo, encerrando a trajetória de um dos maiores jogadores da história da seleção croata.

Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).