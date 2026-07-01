logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Cobrado por Dembélé, Mbappé dobra esforço defensivo na Copa do Mundo em relação ao Real Madrid

Camisa 10 é alvo costante de críticas pela postura nos clubes

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 05:10
Favorite o Lance! no Google
Dembélé abraça Mbappé após gol da França na Copa do Mundo
Dembélé abraça Mbappé após gol da França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

Mbappé chegou à Copa do Mundo cercado por um debate que vai além dos gols, recordes e protagonismo ofensivo. Isso jamais foi dúvida. A pauta era: defesa. Antes mesmo da estreia da França, o camisa 10 admitiu que precisava evoluir defensivamente. A cobrança também apareceu no vestiário, com Ousmane Dembélé pedindo mais sacrifício sem a bola. Em campo, os números indicam que a resposta veio.

continua após a publicidade
  • Lance!

    França x Suécia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Rodrygo segue intensa rotina de recuperação no Real Madrid

    Rodrygo, fora da Copa, faz pedido a Haaland antes de Brasil x Noruega

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Lucas Paquetá se pronuncia após lesão na Copa do Mundo: ‘Fé… Já vivi isso antes’

    Seleção Brasileira
    Há 7 horas

    • ➡️Mbappé aniquila recordes em França x Suécia e segue invencível como titular em Copas do Mundo

    Segundo levantamento do Lance! em parceria com o Sofascore, Mbappé tem média de 2,8 bolas recuperadas por jogo nesta Copa. O número fica bem acima do que apresentou nas últimas temporadas por clubes: 1,5 em 2025/26, 1,3 em 2024/25 e 1,6 em 2023/24.

    O dado mais próximo de medir pressão alta também reforça a mudança de postura. Na atual Copa, Mbappé soma 2,8 posses ganhas no terço final por jogo. Nas últimas três temporadas, teve médias de 1,5, 1,3 e 1,3, respectivamente.

    continua após a publicidade

    Mbappé entrega mais na Copa do Mundo do que nos clubes

    A diferença não está apenas em ações defensivas tradicionais, como desarmes, cortes e interceptações. O levantamento mostra que o impacto de Mbappé sem a bola aparece principalmente na pressão alta e na recuperação de posse em zonas avançadas.

    Na Copa de 2026, o francês tem:

    1. 2,8 bolas recuperadas por jogo
    2. 1 desarme
    3. 40% de eficiência nos duelos
    4. 3 duelos ganhos por jogo
    5. 2,8 posses ganhas no terço final por jogo

    Em comparação com as temporadas de clubes, o salto é claro. Em 2025/26, pelo Real Madrid, Mbappé teve média de 1,5 bola recuperada por jogo e 1,5 posse ganha no terço final. Em 2024/25, os dois índices foram de 1,3. Ou seja: na seleção, o camisa 10 praticamente dobra a participação em ações ligadas à recuperação de bola e pressão no campo ofensivo.

    continua após a publicidade

    O campo fala

    Os números ajudam a sustentar a impressão visual, mas nada explica mais o futebol do que o campo. E, visualmente, a diferença de postura de Mbappé pela França em Copa do Mundo em comparação ao que se viu em recortes recentes por Real Madrid e PSG é evidente.

    Não se trata apenas de recompor em velocidade ou de voltar alguns metros para fechar espaço. A mudança mais visível está na reação imediata após a perda da posse. Seja quando erra uma jogada individual, seja quando um companheiro perde a bola, Mbappé tem mostrado outra atitude: acelera o primeiro movimento, tenta pressionar o adversário mais próximo e busca recuperar a posse antes que a jogada rival se desenvolva.

    Essa é uma diferença importante. Na última temporada pelo Real Madrid, lances em que o francês abandonava a jogada logo depois de perder a bola repercutiram negativamente e alimentaram críticas sobre sua participação sem a posse. Na França, nesta Copa, a imagem tem sido outra. O camisa 10 aparece mais conectado ao esforço coletivo.

    Padrão se repete nas Copas

    A leitura, porém, precisa de contexto. Os números de 2026 não representam uma mudança radical em relação às Copas anteriores. Eles mostram que Mbappé costuma aumentar o nível de entrega defensiva quando veste a camisa da França em Mundiais.

    Na Copa de 2022, o atacante teve média de 2,9 bolas recuperadas por jogo e 2,9 posses ganhas no terço final. Em 2018, quando foi campeão do mundo, marcou 2,7 nos dois quesitos.

    A diferença é que, em 2026, esse comportamento ganha mais peso pelo contexto recente. Mbappé vinha de cobranças sobre sua participação defensiva no Real Madrid e de questionamentos sobre sua função como centroavante. Agora, na Copa, aparece mais envolvido sem a bola.

    Cobranças antes da Copa

    De acordo com o "L'Équipe", Dembélé teve conversas francas com Mbappé e pediu ao capitão da França um esforço defensivo maior na seleção do que no clube. A relação próxima entre os dois facilitou a cobrança.

    — Dembélé e Mbappé se conhecem perfeitamente e compartilham momentos de vida fora do campo. Podem trocar opiniões sobre assuntos táticos importantes. Nas últimas semanas, Dembélé não hesitou em passar ao capitão da França a mensagem de que ele deveria se sacrificar mais defensivamente na seleção do que no clube, para se alinhar com a mentalidade do grupo — publicou o jornal.

    Mbappé também reconheceu publicamente a necessidade de dar um passo adiante. Em entrevista ao "Le Parisien", o atacante admitiu que precisava melhorar nesse aspecto. O tema surgiu de forma descontraída, quando seu irmão mais novo, Ethan Mbappé, perguntou se ele pretendia "defender ou pressionar algum dia".

    — Ele defende muito mais do que eu — brincou Mbappé, antes de completar:

    — Sempre fui muito exigente comigo mesmo e acho que preciso dar um passo a mais nesse aspecto. É algo importante para qualquer equipe e eu tenho que fazer isso. Tudo precisa começar nesta Copa do Mundo, porque queremos conquistá-la.

    O atacante também explicou a diferença de mentalidade em relação a Ethan, que atua mais pelos lados do campo.

    — Ele precisa acompanhar o lateral até o fim da jogada e muitas vezes chega cansado para atacar. Para mim, é difícil imaginar estar cansado na hora de marcar um gol. Sempre pensei o contrário. Mas isso não significa que eu não deva ouvir as críticas, principalmente quando elas são construtivas — afirmou.

    Luis Enrique já havia cobrado Mbappé no PSG

    A cobrança por esforço sem a bola não é nova. Em trecho de documentário sobre o trabalho de Luis Enrique no PSG, o treinador espanhol aparece exigindo mais postura defensiva de Mbappé antes de um jogo contra o Barcelona pela Champions League. Na conversa, Luis Enrique citou Michael Jordan para pedir que o atacante desse exemplo aos companheiros.

    — Eu li que você gostava do Michael Jordan. Michael Jordan pegava os companheiros e se colocava para defender como um filho da p***. Você tem que dar esse exemplo como pessoa e como jogador. Ir e voltar rápido, para ser um líder. Claro que você é um fenômeno, um craque mundial, mas, para mim, isso não basta. Um líder de verdade, quando não pode nos ajudar com gols, nos ajuda na defesa. Mas tem que convencer os outros a correr e não só você ir lá. Se você conseguir isso, sabe o que teremos? Uma p*** máquina — disse Luis Enrique.

    Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
    Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Alan Franco, em ação durante partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Copa do Mundo 2026México x Equador: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 3 horas
    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Balanço do dia: Brasil encara Noruega e ganha preocupação na Copa do MundoHá 4 horas
    Jiménez e Quinones correm para comemorar um dos gols do México sobre o Equador
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Quiñones brilha, e México elimina o EquadorHá 4 horas
    Troféu dourado da Copa do Mundo da FIFA
    Copa do MundoVeja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta terça (30)Há 4 horas
    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026México domina Equador no Azteca e avança na Copa do MundoHá 4 horas
    Raul Jimenez abre os braços para comemorar seu segundo gol na Copa
    Copa do Mundo 2026Por que o centroavante mexicano Jiménez usa protetor na cabeça?Há 4 horas

    Mais LANCE!

    Quinones corre para celebrar o primeiro gol do México sobre o Equador
    Quem é Julian Quiñones, o artilheiro do México na Copa do Mundo?
    Alan Franco, em ação durante partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Atuação de jogador do Brasileirão em México x Equador repercute: 'Sempre'
    México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    Jogador do México na Copa chama atenção da web: 'Muito mais'
    Torcedor exibe a bandeira do Equador antes do jogo contra o México, no Estádio Azteca
    Entenda por que não terá pausa para hidratação em México x Equador
    França x Suécia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
    Rodrygo segue intensa rotina de recuperação no Real Madrid
    Rodrygo, fora da Copa, faz pedido a Haaland antes de Brasil x Noruega
    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo
    Lucas Paquetá se pronuncia após lesão na Copa do Mundo: 'Fé… Já vivi isso antes'
    A partida entre México e Equador foi adidada em uma hora
    Que horas vai começar México x Equador na Copa do Mundo?
    Mbappé e jogadores da França comemoram classificação as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Argentinos reagem à classificação da França na Copa do Mundo: 'Não tem'
    República Tcheca x México pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo: México e Equador sofre atraso por condições climáticas
    Estados Unidos e Bósnia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Estados Unidos x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Nusa dá entrevista na zona mista
    Haaland tem companhia de herói improvável e leva Noruega ao caminho do Brasil
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé aniquila recordes em França x Suécia e segue invencível como titular em Copas do Mundo