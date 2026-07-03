Faltou a Copa do Mundo: veja os títulos conquistados por Modric na carreira Meia croata possui uma das coleções de troféus mais vitoriosas do futebol

A derrota da Croácia por 2 a 1 para Portugal na fase de 16avos de final encerrou a trajetória de Luka Modric na Copa do Mundo de 2026. O meio-campista deixa o principal torneio de seleções sem conquistar a taça do mundo — tendo batido na trave com o vice-campeonato em 2018 e o terceiro lugar em 2022.

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Apesar da ausência do troféu da Fifa, o camisa 10 da Croácia possui uma das carreiras mais vitoriosas do futebol europeu, acumulando mais de 30 títulos oficiais por clubes, além de conquistas individuais marcantes.

➡️ Modric se despede das Copas do Mundo em derrota cruel da Croácia

Modric coloca as mãos na cabeça durante o jogo entre Croácia e Portugal, pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / AFP)

A era de ouro de Modric no Real Madrid

A maior parte das conquistas de Modric aconteceu com a camisa do Real Madrid, clube que defende desde 2012. Na Espanha, o meia empilhou troféus nacionais e internacionais:

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Champions League: 6 títulos (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24) Mundial de Clubes da Fifa: 5 títulos (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) Campeonato Espanhol (La Liga): 4 títulos (2016/17, 2019/20, 2021/22 e 2023/24) Supercopa da UEFA: 4 títulos (2014, 2016, 2017 e 2022) Copa do Rei: 2 títulos (2013/14 e 2022/23) Supercopa da Espanha: 5 títulos (2012, 2017, 2019/20, 2021/22 e 2023/24)

Modric após a derrota do Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss / AFP)

Sucesso no início da carreira na Croácia

Antes de se transferir para o Tottenham e, posteriormente, para o futebol espanhol, Modric começou sua trajetória de títulos dominando o cenário nacional pelo Dínamo Zagreb:

Campeonato Croata: 3 títulos (2005/06, 2006/07 e 2007/08)

3 títulos (2005/06, 2006/07 e 2007/08) Copa da Croácia: 2 títulos (2006/07 e 2007/08)

2 títulos (2006/07 e 2007/08) Supercopa da Croácia: 1 título (2006)

Prêmios Individuais

O ano de 2018 foi o ápice individual do jogador. Após liderar a Croácia até a final da Copa da Rússia e vencer a Champions League, Modric quebrou a hegemonia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nas premiações individuais ao receber:

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Bola de Ouro (Ballon d'Or): 2018 The Best FIFA: 2018 Melhor Jogador do Ano da UEFA: 2017/18 Craque da Copa do Mundo da FIFA: 2018

Em 2018, o meio-campista croata recebeu o prêmio Bola de Ouro após grande temporada por clube e seleção (Foto: Franck Fife / AFP)

Apesar de se despedir da Copa do Mundo sem levantar o troféu mais cobiçado de todos, Luka Modric garante seu lugar na história como um dos atletas mais vitoriosos e respeitados de sua geração.

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