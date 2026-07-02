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Roberto Martínez exalta personalidade de Portugal após virada

Portugal enfrentou a Croácia e encara a Espanha na próxima fase

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
02/07/2026 23:51
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Técnico da seleção portuguesa
Roberto Martínez falou sobre psicológico da equipe (Foto: Cole Burston / AFP)

Roberto Martínez exaltou a força mental de Portugal após a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Croácia, nesta quinta-feira (2), resultado que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de sair atrás no placar, a seleção portuguesa reagiu com gols de Cristiano Ronaldo, de pênalti, e Gonçalo Ramos, nos acréscimos, e agora terá a Espanha pela frente na próxima fase.

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    • Na entrevista após o apito final, o treinador destacou a personalidade da equipe para buscar a virada mesmo depois do gol de Ivan Perišić no início do segundo tempo. Para Martínez, o grupo mostrou maturidade para superar as dificuldades e confirmou a evolução em um momento decisivo da competição.

    - O foco era jogar com intensidade, jogar com orgulho e representar a camisa de Portugal. Depois veio a personalidade para sofrer um gol e continuar - disse o técnico.

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    Após críticas e resultados que não convenceram, o treinador da seleção portuguesa destacou que, para a equipe, a competição "começava naquele dia".

    - O Mundial começava hoje. E o foco era jogar com intensidade, jogar com orgulho, jogar com o coração e representar a camisa de Portugal. E fizemos isso - destacou.

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    Portugal eliminou a Croácia nesta quinta-feira (2) (Foto: Cole Burston / AFP)

    Veja como foi a classificação de Portugal

    Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo, e garantiu vaga nas oitavas da competição. Em uma noite marcada por homenagens a Diogo JotaCristiano Ronaldo marcou, de pênalti, seu primeiro gol em um mata-mata de Mundial, enquanto Gonçalo Ramos decretou a classificação nos acréscimos.

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    O resultado também marcou a despedida de Luka Modrić das Copas do Mundo, encerrando a trajetória de um dos maiores jogadores da história da seleção croata.

    Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).

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