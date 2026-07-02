Roberto Martínez exalta personalidade de Portugal após virada
Portugal enfrentou a Croácia e encara a Espanha na próxima fase
Roberto Martínez exaltou a força mental de Portugal após a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Croácia, nesta quinta-feira (2), resultado que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de sair atrás no placar, a seleção portuguesa reagiu com gols de Cristiano Ronaldo, de pênalti, e Gonçalo Ramos, nos acréscimos, e agora terá a Espanha pela frente na próxima fase.
Na entrevista após o apito final, o treinador destacou a personalidade da equipe para buscar a virada mesmo depois do gol de Ivan Perišić no início do segundo tempo. Para Martínez, o grupo mostrou maturidade para superar as dificuldades e confirmou a evolução em um momento decisivo da competição.
- O foco era jogar com intensidade, jogar com orgulho e representar a camisa de Portugal. Depois veio a personalidade para sofrer um gol e continuar - disse o técnico.
Após críticas e resultados que não convenceram, o treinador da seleção portuguesa destacou que, para a equipe, a competição "começava naquele dia".
- O Mundial começava hoje. E o foco era jogar com intensidade, jogar com orgulho, jogar com o coração e representar a camisa de Portugal. E fizemos isso - destacou.
Veja como foi a classificação de Portugal
Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo, e garantiu vaga nas oitavas da competição. Em uma noite marcada por homenagens a Diogo Jota, Cristiano Ronaldo marcou, de pênalti, seu primeiro gol em um mata-mata de Mundial, enquanto Gonçalo Ramos decretou a classificação nos acréscimos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O resultado também marcou a despedida de Luka Modrić das Copas do Mundo, encerrando a trajetória de um dos maiores jogadores da história da seleção croata.
Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo atinge marca histórica aos 41 anos em mata-mata de CopaHá 37 minutos
Copa do Mundo 2026
Declaração de Gonçalo Ramos após Portugal x Croácia pega mal: 'Egocêntrico'Há 47 minutos
Copa do Mundo 2026
Gol legal? Especialista bate martelo em polêmica de Portugal x CroáciaHá 57 minutos
Futebol Internacional
Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Chip na bola que salvou Portugal na Copa: entenda como funciona a tecnologiaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo manda "um beijinho" para o Brasil após classificaçãoHá 1 hora
Mais LANCE!