Portugal busca virada épica no fim, elimina a Croácia e Modrić se despede Portugal venceu por 2 a 1 com emoção até o final da partida

Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo, e garantiu vaga nas oitavas da competição. Em uma noite marcada por homenagens a Diogo Jota, Cristiano Ronaldo marcou, de pênalti, seu primeiro gol em um mata-mata de Mundial, enquanto Gonçalo Ramos decretou a classificação nos acréscimos. Nos últimos minutos, os croatas ainda tiveram um gol anulado que contou com análise do VAR.

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O resultado também marcou a despedida de Luka Modrić das Copas do Mundo, encerrando a trajetória de um dos maiores jogadores da história da seleção croata.

Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).

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Homenagem a Diogo Jota

A partida começou às 20h (de Brasília), mas já passava da meia-noite em Portugal, marcando o dia 3 de julho, data que completa um ano da morte de Diogo Jota, vítima de um acidente de carro em 2025. Antes do confronto, a seleção portuguesa havia feito um pacto para dedicar a partida ao ex-companheiro.

A homenagem também tomou conta das arquibancadas. Faixas em memória de Diogo Jota foram exibidas pelos torcedores, enquanto a imagem do atacante apareceu no telão do estádio. Jogadores como Cristiano Ronaldo se emocionaram neste momento.

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Primeiro tempo com vaias a CR7 e poucas emoções

Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

Mesmo assim, o primeiro tempo terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

CR7 foi vaiado no primeiro tempo em Toronto (Foto: Cole Burston / AFP)

Segundo tempo de gols anulados, CR7 e clima tenso

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A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido.

Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

CR7 deixa o gramado incomodado

Na tentativa de dar novo fôlego ao time, Roberto Martínez promoveu mudanças que chamaram atenção. Além de já ter sacado Bruno Fernandes e Vitinha, o treinador surpreendeu ao substituir Cristiano Ronaldo aos 36 minutos. O camisa 7 deixou o gramado visivelmente irritado, gesticulando e demonstrando incredulidade ao ver seu número na placa de substituição.

Rúben Neves entrou em seu lugar, enquanto Portugal passou a apostar em uma formação diferente para tentar evitar que a decisão fosse para a prorrogação.

Gonçalo Ramos aparece e salva

Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović. Foi o quarto gol invalidado da partida, o terceiro da Croácia.



O impedimento foi atestado pela tecnologia do chip na bola. Portugal classificado, com emoção até o final.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos 19 minutos, veio o lance capital da partida. O VAR chamou o árbitro para revisar um possível pênalti sobre Renato Veiga, agarrado por Vlašić dentro da área. Após a análise, a infração foi confirmada e a responsabilidade ficou com Cristiano Ronaldo. Com a tranquilidade de sempre, o camisa 7 deslocou Livaković e balançou as redes, marcando seu primeiro gol em um mata-mata de Copa do Mundo. Sem dúvidas, entrou para a história de CR7.

Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa (Foto: Cole Burston / AFP)

Deu aula 🏅

O grande destaque da partida foi Gonçalo Ramos, que saiu do banco de reservas para marcar, nos acréscimos, o gol da classificação portuguesa.

Ficou abaixo 📉

Vlašić acabou sendo o personagem que mais ficou marcado negativamente pela Croácia ao cometer o pênalti que recolocou Portugal no jogo.

✅ Ficha técnica

Portugal 🆚Croácia

Copa do Mundo - 16avos

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de julho, às 20h (de Brasília)

📍 Local: BMO Field, em Toronto (CAN)

🥅 Gols: Perisic (Croácia); Cristiano Ronaldo (Portugal)

🟨 Cartões amarelos: Rúben Dias (Portugal); Modric (Croácia); Gonçalo Ramos (Portugal); Perisic (Croácia)

🟥 Cartões vermelhos:

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; João Cancelo (Gonçalo Ramos), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes (Semedo); Pedro Neto (Francisco Conceição), Leão e Cristiano Ronaldo (Rúben Neves).

Croácia (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic; Stanisic, Šutalo e Pongračić; Kovačić, Modrić, Baturina, Petar Sučić e Vlašić; Perišić e Budimir.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Espen Eskas (NOR)

🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Basheven (NOR)



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