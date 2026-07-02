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Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Croácia

Portugal decide seu futuro na Copa do Mundo nesta quinta

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
02/07/2026 19:04
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Jogo será em Toronto (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Portugal está escalado para enfrentar a Croácia nesta quinta-feira (2), em jogo que vale pelos 16avos da Copa do Mundo e garante a classificação para a próxima fase da competição.

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    Como esperado, Roberto Martínez vai a campo com o que tem de melhor. Com Diogo Costa no gol, fecha a defesa com João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes. No meio-campo, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. No ataque, as escolhas são Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

    Próximo confronto de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília)
    Decisão de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília) (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Veja a escalação de Portugal

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    • Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Leão e Cristiano Ronaldo.

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    Como chegam as equipes para o  jogo?

    Portugal avançou aos 16 avos como segundo colocado do grupo. A equipe comandada por Roberto Martínez empatou com a República Democrática do Congo e com a Colômbia, antes de golear o Uzbequistão por 5 a 0 para confirmar a classificação. Apesar da vaga, o desempenho da seleção ainda gera questionamentos.

    Croácia também terminou na segunda posição de sua chave, mas chega em alta após se recuperar de uma derrota na estreia para a Inglaterra. Os croatas venceram Panamá e Gana nas rodadas seguintes e embalaram rumo ao mata-mata.

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