Napoli anuncia novo técnico após saída de Antonio Conte
Massimiliano Allegri chega um mês após ter sido demitido de sua segunda passagem pelo Milan.
O Napoli oficializou nesta sexta-feira (3) a contratação de Massimiliano Allegri como novo técnico da equipe. O italiano assume o cargo deixado por Antonio Conte, que encerrou sua passagem pelo clube após divergências com a diretoria, mesmo depois de uma temporada de destaque no futebol italiano.
Em comunicado oficial, o Napoli celebrou a chegada do treinador, que assinou por três temporadas, com contrato anual de € 4,5 milhões, mais bônus pela classificação e por um possível título da Liga dos Campeões.
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"O técnico Allegri tem orgulho de ser um de nós", publicou o clube.
O presidente Aurelio De Laurentiis deu as boas-vindas ao treinador em suas redes sociais com a mensagem direta: "Bem-vindo, Max".
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A troca de comando no Napoli repete o cenário vivido por Massimiliano Allegri em 2014. Na ocasião, o treinador assumiu a Juventus após a saída de Antonio Conte e iniciou um ciclo histórico no clube de Turim, conquistando cinco títulos consecutivos da Serie A.
Agora, aos 58 anos, Allegri chega ao estádio Diego Armando Maradona pouco mais de um mês após encerrar sua segunda passagem pelo Milan. O treinador foi demitido depois que a equipe não conseguiu a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.
Napoli aposta em novo técnico com currículo vencedor
Com uma carreira construída inteiramente no futebol italiano, Massimiliano Allegri tem um dos currículos mais vitoriosos entre os treinadores em atividade no país.
Ao longo da carreira, conquistou seis títulos da Serie A, sendo um pelo Milan e cinco pela Juventus, quatro Copas da Itália, três Supercopas da Itália e disputou duas finais da Liga dos Campeões, nas temporadas 2014/15 e 2016/17.
A experiência e o histórico de conquistas foram determinantes para a escolha do Napoli, que busca manter o clube entre os protagonistas do futebol italiano e europeu.
O principal objetivo de Massimiliano Allegri será colocar o Napoli na disputa pelo título da Serie A e aumentar a competitividade da equipe nas competições continentais.
O treinador assume um elenco com jogadores de alto nível, incluindo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, mas também encontrará um ambiente que passou por desgastes internos durante a reta final da última temporada.
Além dos resultados em campo, Allegri terá a missão de reconstruir a confiança do elenco e consolidar um projeto esportivo capaz de competir com os principais clubes da Itália.
A ligação de Massimiliano Allegri com o Napoli vai além da carreira como treinador. Antes de iniciar sua trajetória à beira do gramado, o italiano defendeu o clube como jogador na temporada 1997/98.
Quase três décadas depois, ele retorna ao Diego Armando Maradona com a responsabilidade de liderar uma nova fase da equipe e buscar títulos que mantenham o Napoli entre as principais forças do futebol europeu.
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