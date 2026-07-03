logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Napoli anuncia novo técnico após saída de Antonio Conte

Massimiliano Allegri chega um mês após ter sido demitido de sua segunda passagem pelo Milan.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/07/2026 08:20
Favorite o Lance! no Google
Massimiliano Allegri é o novo técnico do Napoli
Allegri foi anunciado como novo técnico do Napoli (Foto: Isabella Bonotto / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Massimiliano Allegri é o novo técnico do Napoli.
Ele assinou contrato de três temporadas, com salário anual de € 4,5 milhões.
Allegri tem a missão de recolocar o Napoli na disputa pela Serie A e aumentar a competitividade continental.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Napoli oficializou nesta sexta-feira (3) a contratação de Massimiliano Allegri como novo técnico da equipe. O italiano assume o cargo deixado por Antonio Conte, que encerrou sua passagem pelo clube após divergências com a diretoria, mesmo depois de uma temporada de destaque no futebol italiano.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Desprezado no Napoli, Lukaku volta a ser titular pela Bélgica

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Richard Ríos, ex-jogador do Palmeiras, em partida do Benfica

    Ex-Palmeiras é alvo do Napoli para reforçar meio-campo na próxima temporada

    Futebol Internacional
    Há 4 semanas
  • Antonio Conte reage a lance de Napoli x Milan (Foto: Carlo Hermann / AFP)

    Antonio Conte anuncia saída do Napoli: ‘Não consegui unir o time’

    Futebol Internacional
    Há 1 mês

    • Em comunicado oficial, o Napoli celebrou a chegada do treinador, que assinou por três temporadas, com contrato anual de € 4,5 milhões, mais bônus pela classificação e por um possível título da Liga dos Campeões.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    "O técnico Allegri tem orgulho de ser um de nós", publicou o clube.

    O presidente Aurelio De Laurentiis deu as boas-vindas ao treinador em suas redes sociais com a mensagem direta: "Bem-vindo, Max".

  • Riyad Mahrez (nº 7), da Argélia, aplaude a torcida após a derrota por 2 a 0 na partida da segunda fase da Copa do Mundo da Fifa 2026 entre Suíça e Argélia. (Foto: Emilee Chinn / AFP)

    Mahrez anuncia aposentadoria da seleção da Argélia após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde

    Fora de Campo
    Há 5 horas
  • Egito e Austrália (Reprodução instagram seleções)

    Egito e Austrália buscam resultado histórico em Copas: veja curiosidades

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas

    • A troca de comando no Napoli repete o cenário vivido por Massimiliano Allegri em 2014. Na ocasião, o treinador assumiu a Juventus após a saída de Antonio Conte e iniciou um ciclo histórico no clube de Turim, conquistando cinco títulos consecutivos da Serie A.

    continua após a publicidade

    Agora, aos 58 anos, Allegri chega ao estádio Diego Armando Maradona pouco mais de um mês após encerrar sua segunda passagem pelo Milan. O treinador foi demitido depois que a equipe não conseguiu a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

    Napoli aposta em novo técnico com currículo vencedor

    Com uma carreira construída inteiramente no futebol italiano, Massimiliano Allegri tem um dos currículos mais vitoriosos entre os treinadores em atividade no país.

    continua após a publicidade

    Ao longo da carreira, conquistou seis títulos da Serie A, sendo um pelo Milan e cinco pela Juventus, quatro Copas da Itália, três Supercopas da Itália e disputou duas finais da Liga dos Campeões, nas temporadas 2014/15 e 2016/17.

    Instagram do Napoli anunciou a chegada de Massimiliano Allegri
    Napoli usou as redes sociais para anunciar Allegri como novo técnico (Foto: Divulgação / Napoli)

    A experiência e o histórico de conquistas foram determinantes para a escolha do Napoli, que busca manter o clube entre os protagonistas do futebol italiano e europeu.

    O principal objetivo de Massimiliano Allegri será colocar o Napoli na disputa pelo título da Serie A e aumentar a competitividade da equipe nas competições continentais.

    O treinador assume um elenco com jogadores de alto nível, incluindo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, mas também encontrará um ambiente que passou por desgastes internos durante a reta final da última temporada.

    Além dos resultados em campo, Allegri terá a missão de reconstruir a confiança do elenco e consolidar um projeto esportivo capaz de competir com os principais clubes da Itália.

    A ligação de Massimiliano Allegri com o Napoli vai além da carreira como treinador. Antes de iniciar sua trajetória à beira do gramado, o italiano defendeu o clube como jogador na temporada 1997/98.

    Quase três décadas depois, ele retorna ao Diego Armando Maradona com a responsabilidade de liderar uma nova fase da equipe e buscar títulos que mantenham o Napoli entre as principais forças do futebol europeu.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O meio-campista croata número 10, Luka Modric, reage durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Portugal e Croácia, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 2 de julho de 2026

    Futebol Internacional

    Faltou a Copa do Mundo: veja os títulos conquistados por Modric na carreira

    Há 56 minutos
    Gabriel Pec dando entrevista no Los Angeles Galaxy

    Cruzeiro

    Perto do Cruzeiro, Gabriel Pec já superou Messi em estatística na MLS; conheça trajetória do atacante

    Há 2 horas
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026)

    Há 2 horas
    Jogadores do México se direcionam à torcida para comemorar vitória sobre o Equador na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Futebol dinâmico e histórias de superação: o México que pode enfrentar o Brasil na Copa

    Há 2 horas
    Suíça x Argélia pela Copa do Mundo, em Vancouver

    Copa do Mundo 2026

    Vitória da Suíça foi o último jogo do 'madrugadão da Copa'; veja novos horários

    Há 3 horas
    Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal

    Copa do Mundo 2026

    Fifa se manifesta sobre polêmica do gol anulado em Portugal x Croácia na Copa

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa

    Suíça vence a Argélia, confirma favoritismo e vai às oitavas da Copa do Mundo

    Técnico da seleção portuguesa

    Roberto Martínez exalta personalidade de Portugal após virada

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo quebra tabu e vive noite de emoções em classificação

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo atinge marca histórica aos 41 anos em mata-mata de Copa

    Jogadores de Portugal comemorando

    Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático'

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Cristiano Ronaldo manda "um beijinho" para o Brasil após classificação

    gonçalo ramos - seleção portuguesa

    Gonçalo Ramos dispara após classificação de Portugal: 'Quando precisar, chama'

    Modric coloca as mãos na cabeça durante o jogo entre Croácia e Portugal, pela Copa do Mundo

    Modric se despede das Copas do Mundo em derrota cruel da Croácia

    CR7 em jogo pela Croácia

    Portugal busca virada épica no fim, elimina a Croácia e Modric se despede

    Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa

    Quantos gols Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo?

    Klopp olha para o troféu da Champions

    Altos valores e negócio com a Red Bull: as dificuldades da Alemanha para contratar Klopp

    FBL-WC-2026-MATCH47-POR-

    Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Croácia