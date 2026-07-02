Quantos gols Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo?
Craque português marcou de pênalti no mata-mata
Ao balançar as redes no confronto decisivo contra a Croácia, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 11 gols na história das Copas do Mundo.
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O craque português já havia marcado duas vezes nesta edição do torneio, na partida contra o Uzbequistão, válida pela fase de grupos. Único jogador na história a marcar em cinco edições anteriores, CR7 amplia seu legado em sua sexta participação em Mundiais.
Os gols de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo
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O capitão português distribuiu seus 11 gols ao longo das edições que disputou na carreira:
- Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 1 gol
- Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 1 gol
- Copa do Mundo 2014 (Brasil): 1 gol
- Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 4 gols
- Copa do Mundo de 2022 (Catar): 1 gol
- Copa do Mundo de 2026 (EUA/Canadá/México): 3 gols (dois contra o Uzbequistão e um contra a Croácia)
Recorde de Portugal superado
Com os gols marcados nesta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo ultrapassou definitivamente o lendário Eusébio, que era o maior artilheiro de Portugal na história das Copas com 9 gols (todos marcados na edição de 1966).
Com Portugal vivo na chave eliminatória de 2026, o camisa 7 tem a oportunidade de aumentar ainda mais a sua vantagem no topo da artilharia histórica do seu país.
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