Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000?
Cristiano marcou um gol na vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa
O gol de pênalti convertido por Cristiano Ronaldo no confronto decisivo contra a Croácia, nesta quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, não apenas ajudou Portugal a levar a classificação para as oitavas da Copa do Mundo, mas também serviu para que o craque chegue ainda mais perto do objetivo de chegar ao gol de número mil. Com o tento marcado na segunda fase do Mundial, o craque português atingiu a marca de 976 gols na carreira, encurtando ainda mais a distância para o tão sonhado milésimo gol.
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Após balançar as redes duas vezes contra o Uzbequistão na fase de grupos e agora converter a penalidade contra os croatas, Cristiano Ronaldo soma 976 tentos oficiais. Isso significa que faltam apenas 24 gols para que o atacante de 41 anos entre no seleto grupo de jogadores que atingiram o milésimo na história do futebol.
Se manter sua média recente de gols tanto pela seleção quanto pelo Al-Nassr, Ronaldo tem plenas condições de alcançar o milésimo gol ainda durante a temporada 2026/27. O capitão luso está disputando sua sexta Copa do Mundo, um recorde que compartilha com Lionel Messi e Guillermo Ochoa.
Os 976 gols de CR7 foram construídos ao longo de mais de duas décadas da carreira profissional, iniciada em 2002. A maior parte dos gols que somam na artilharia foram feitos durante sua passagem pelo Real Madrid, onde se tornou o maior goleador da história do clube merengue com 450 gols em 438 jogos.
Confira a lista de onde Cristiano Ronaldo marcou seus gols:
- Real Madrid: 450 gols.
- Manchester United: 145 gols.
- Seleção de Portugal: 146 gols (incluindo o pênalti contra a Croácia e os dois contra o Uzbequistão).
- Al-Nassr: 129 gols.
- Juventus: 101 gols.
- Sporting CP: 5 gols.
Além da busca pelo gol mil, a partida contra a Croácia garantiu a Cristiano Ronaldo outros feitos históricos. Ao entrar em campo nesta quinta-feira, ele se isolou como o segundo jogador com mais partidas na história das Copas, com 26 aparições, superando o alemão Lothar Matthäus e ficando atrás apenas de Lionel Messi, que detém 29 jogos.
Aos 41 anos e 147 dias, CR7 também se tornou o jogador mais velho do mundo a disputar uma partida de mata-mata em Mundiais. Com a vitória de Portugal, o país terá pela frente a Espanha nas oitavas de final, partida marcada para a próxima segunda-feira (6), em Arlington, o astro terá mais uma oportunidade de reduzir a contagem para o gol de número mil.
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