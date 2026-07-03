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Casemiro vira artilheiro improvável da Era Ancelotti no Brasil

Retorno à Seleção com Ancelotti ganha ainda mais peso com os gols decisivos

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
03/07/2026 08:45
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Casemiro no aquecimento do treino da Seleção Brasileira
Casemiro no aquecimento do treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Se alguém apontasse, no início do trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, que um dos principais goleadores da equipe seria Casemiro, poucos acreditariam. Conhecido pela liderança, pela marcação e pelo equilíbrio tático no meio-campo, o volante vem mostrando também faro de gol e se transformou em um dos personagens mais importantes do Brasil sob o comando do treinador italiano.

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    • Com o gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston, Casemiro chegou a três gols desde o retorno à Seleção Brasileira. O número o coloca entre os principais artilheiros da equipe na Era Ancelotti, empatado com Matheus Cunha e Gabriel Martinelli e atrás apenas de Vini Jr (com sete gols) e Estêvão (com cinco).

    A marca ganha ainda mais relevância pelo contexto. Casemiro sequer vinha sendo convocado regularmente antes da chegada de Ancelotti. O experiente volante retornou ao grupo justamente pela confiança do treinador, com quem construiu uma das parcerias mais vitoriosas do futebol mundial durante os tempos de Real Madrid. Juntos, conquistaram os principais títulos possíveis, incluindo a Champions League, o Mundial de Clubes e campeonatos nacionais.

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    Após a vitória sobre os japoneses, Casemiro destacou a importância da intervenção de Ancelotti no intervalo da partida diante dos japoneses. Mesmo com amplo domínio brasileiro, a equipe foi para o vestiário em desvantagem no placar.

    — O Brasil estava com o controle total do jogo. No primeiro tempo, acho que eles chutaram uma vez e conseguiram fazer o gol. No segundo tempo, o Mister pediu tranquilidade. Nós estávamos pressionando, massacrando, e ele falou para a gente seguir com a pressão alta, que as oportunidades iam surgir. O bom foi o aspecto mental da equipe — analisou o jogador.

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    • A declaração reforça uma das características mais elogiadas do trabalho do italiano: a capacidade de gerir o grupo emocionalmente nos momentos decisivos. Para Casemiro, esse diferencial explica parte do sucesso do treinador ao longo da carreira.

    — A gente sempre se comunica, principalmente pelo lado humano que ele tem. Ele é um cara que está sempre muito próximo do jogador.

    A relação de confiança entre os dois ficou evidente desde a chegada de Ancelotti à Seleção. O treinador recuperou o protagonismo do volante, que voltou a ser uma das referências técnicas e de liderança dentro do elenco. Agora, além de organizar o meio-campo, Casemiro também aparece com frequência na área adversária e contribui diretamente para os números ofensivos da equipe.

    Com o Brasil classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, a expectativa é de que o camisa 5 continue sendo peça fundamental na caminhada rumo ao hexacampeonato. No próximo domingo, às 17h (de Brasília), a equipe encara a seleção da Noruega no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    Se Vini Jr e Estêvão lideram a artilharia brasileira, Casemiro surge logo atrás como um goleador improvável, mas cada vez mais decisivo. Um reflexo direto da confiança recebida de Ancelotti e da sintonia construída entre treinador e jogador ao longo de uma trajetória repleta de títulos.

    Os goleadores do Brasil com Ancelotti:

    1. Vini Jr – 7 gols
    2. Estêvão – 5 gols
    3. Casemiro – 3 gols
    4. Matheus Cunha – 3 gols
    5. Gabriel Martinelli – 3 gols
    Casemiro corre durante o treino da Seleção Brasileira nos EUA
    Casemiro corre durante o treino da Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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