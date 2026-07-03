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Suíça vence a Argélia, confirma favoritismo e vai às oitavas da Copa do Mundo

Suíços garantem vaga sem sustos e enfrentam vencedor de duelo entre Colômbia e Gana

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
03/07/2026 01:56
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Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa
Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa. (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Suíça chega para sua quarta oitavas de final de Copa do Mundo de forma consecutiva e se consolida entre equipes europeias de maior calibre no Mundial. A seleção bateu a Argélia na madrugada desta sexta-feira (3) por 2 a 0, em um duelo pouco empolgante e de muita tranquilidade para o time comandado por Murat Yakin. Embolo, no primeiro tempo, e Ndoye, no começo da segunda etapa, marcaram os gols do duelo.

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    • O resultado coloca a seleção suíça no caminho de Colômbia ou Gana, que se enfrentam na noite desta sexta-feira, às 22h30. A equipe sonha em igualar, ao mínimo, suas melhores campanhas na Copa, quando chegou às quartas de final nas edições de 1934, 1938 e 1954, Mundial disputado na própria Suíça. Nas três oportunidades, chegou entre os oito melhores pelo regulamento não ter a disputa das oitavas. Portanto, a vitória em cima da Argélia é a primeira em mata-matas da seleção no torneio.

    Essa também é a primeira vez que o país vence três jogos seguidos na competição, considerando fase de grupos e o primeiro mata-mata. Sonhando com um caminho mais longevo no torneio, pode ter pela frente a Argentina de Lionel Messi nesta fase.

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    A Argélia, no entanto, despede-se do Mundial sem conseguir igualar a campanha da Copa de 2014, quando chegou às oitavas de final e conquistou seu melhor desempenho na competição. A derrota para a Suíça também marca a despedida de Ryad Mahrez, um dos maiores nomes do futebol na história do país, que se despede do torneio aos 35 anos.

    A partida não foi marcada por grandes emoções e deu tranquilidade a Suíça, que abriu o placar cedo e pôde fazer a partida caminhar ao seu ritmo. A Argélia, mesmo precisando do placar, pouco atacou o rival e não conseguiu assustar a meta do goleiro Kobel em muitas oportunidades. O saldo positivo para os suíços foi ver os principais nomes do ataque funcionando e sendo decisivos mais uma vez. Além de Embolo, que marcou seu segundo gol neste Mundial, Manzambi foi mais uma vez o terror da defesa adversária pelo lado de campo e segue firme na disputa por revelação da Copa.

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    Gol cedo e jogo tranquilo

    A Suíça abriu o placar logo aos dez minutos, com um gol que terá o nome de Embolo na súmula, mas que poderia ser repartido com o companheiro de ataque, Manzambi. O jovem de 20 anos foi, mais uma vez, decisivo para a seleção nesta Copa do Mundo.

    Após Freuler interceptar um passe na defesa, acionou o contra-ataque, que chegou aos pés de Vargas. O atacante viu o companheiro passar em disparada e Mazambi recebeu a bola em condições de ganhar na corrida até a linha de fundo e cruzar rasteiro para a pequena área. Embolo se antecipou e abriu o placar em Vancouver. A Argélia manteve quase 60% de posse de bola até o fim da primeira etapa, mas não converteu em perigo de gol para a meta de Kobel.

    Cenário se repete e Suíça confirma a classificação

    A classificação ficou ainda mais próxima logo no retorno ao segundo tempo. Com menos de um minuto, Zakaria tentou um primeiro cruzamento rasteiro no lado direito, a zaga afastou, o lateral suíço recuperou a bola e tentou mais uma vez por baixo. Belghali cortou mal a segunda tentativa e ela caiu no pé de Ndoye, que só precisou chutar rasteiro para anotar o 2 a 0 no placar. Rieder ainda perdeu um lance sozinho e sem goleiro, que poderia ter convertido para o terceiro gol no jogo.

    A Argélia ainda manteve a maioria de posse de bola e repetiu o mesmo protocolo da etapa inicial. Pouca efetividade nos passes no último terço de campo e sem finalizações criadas pelos homens de frente. Mahrez fez uma despedida em Copas muito discreta, assim como Auoar e Chaibi, que também eram esperanças para aproximar a diferença técnica das equipes.

    Visão do lance!

    Lance Capital 💡

    O gol relâmpago, com menos de um minuto no segundo tempo, foi fundamental para manter o clima da partida favorável à Suíça. Uma possível reviravolta a partir de uma melhora da Argélia foi cessada com o lance que terminou com o gol de Ndoye. Tornou o confronto ainda mais confortável para a equipé de Murat Yakin, que promoveu trocas, tirou alguns dos titulares e administrou a vitória até o apito final.

    Deu aula 🏅

    Mazambi não fez nenhum dos gols na vitória suíça, mas foi mais uma vez personagem fundamental para a classificação da seleção e mostrou que ainda concorre para ser um dos destaques jovens desse Mundial. No gol, combinou bem a velocidade para ganhar a defesa na corrida e o drible, quando fintou o rival na linha de fundo para conseguir o cruzamento para o gol de Embolo. O camisa 9 da Suíça chega às oitavas de final com três gols e duas assistências em quatro jogos, sendo apenas dois como titular.

    Ficou abaixo 📉

    Principal nome do elenco argelino, Mahrez chegou ao Mundial deste ano como um dos mais experientes e com a expectativa de surpreender, levando o seu país para as oitavas de final mais uma vez. Após o gol no apagar das luzes contra a Áustria, que quase colocou a seleção como segunda colocada do grupo, antes dos austríacos empatarem a partida, havia uma expectativa para o camisa 7 ter mais um bom desempenho no duelo contra a Suíça. Mas o atacante terminou a partida sem nenhuma finalização à meta de Kobel.

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    Ndoye comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa
    Ndoye comemora o segundo gol da Suíça contra a Argélia. (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    FICHA TÉCNICA

    Suíça x Argélia - 16 avos de final, Copa do Mundo de 2026
    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, à 0h (de Brasília)
    📍 Local: BC Place, em Vancouver (CAN)
    🕴️ Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)
    🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
    Gols: Embolo (10' 1T)
    🟨 Cartões amarelos: ChaIbi (ARG)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    ESCALAÇÕES

    Suíça (Técnico: Murat Yakin)
    Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Ndoye e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo.

    Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)
    Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar, Chaibi, Zerrouki, Mahrez; Maza.

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