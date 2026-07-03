Vitória da Suíça foi o último jogo do 'madrugadão da Copa'; veja novos horários A partir das oitavas de final, o calendário não terá partidas após às 22h e os EUA concentrarão quase todos os confrontos

O duelo entre Suíça e Argélia, que terminou com vitória europeia por 2 a 0, foi o último jogo desta Copa do Mundo disputado durante a madrugada no Brasil. O Mundial deste ano proporcionou ao torcedor a experiência de assistir a algumas partidas que começaram entre 23h e 1h da manhã, todas elas durante a fase de grupos e o primeiro mata-mata do torneio. A última partida foi jogada em Vancouver, no Canadá.

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Entretanto, o calendário de jogos será alterado para a sequência a partir das oitavas de final. Com menos jogos a serem realizados a cada dia, a Fifa consegue reorganizar o cronograma e colocar os jogos com horários mais espaçados, e o último deles terminando mais cedo. Daqui em diante, a partida mais tarde será às 22h.

Nesta sexta-feira (3), após o jogo entre Suíça e Argélia, que começou às 00h, outros três jogos acontecem. Austrália e Egito abrem o dia com um jogo às 15h, depois a Argentina enfrenta Cabo Verde às 19h e Colômbia e Gana finalizam a primeira rodada de mata-mata às 22h30.

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Outra mudança que acontece nas oitavas de final é que essa é a última fase da Copa do Mundo com partidas fora dos Estados Unidos. México e Inglaterra se enfrentam no Azteca, em solo mexicano, e a Suíça segue em Vancouver, no Canadá, para enfrentar Colômbia ou Gana. Das quartas em diante, todos os confrontos serão realizados nos EUA.

As cidades das quartas de final são Boston, Los Angeles, Kansas City e Miami, onde o Brasil pode jogar se passar da Noruega neste domingo. A cidade da Flórida também recebe a disputa de terceiro lugar. O duelo contra os noruegueses será em Nova York/Nova Jersey, que sediará a final da Copa. Já as cidades de Dallas e Atlanta (onde a Seleção Brasileira ainda pode jogar) recebem as semifinais.

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Veja os novos horários de jogos no mata-mata da Copa

Oitavas de final

Canadá x Marrocos - Houston, nos EUA (14h) Paraguai x França - Filadélfia, nos EUA (18h) Brasil x Noruega - Nova York/Nova Jersey, nos EUA (17h) México x Inglaterra - Cidade do México, no México (21h) Espanha x Portugal - Dallas, nos EUA (16h) Estados Unidos x Bélgica - Seattle, nos EUA (21h) Argentina ou Cabo Verde x Austrália ou Egito - Atlanta, nos EUA (13h) Suíça x Colômbia ou Gana - Vancouver, no Canadá (17h)

Quartas de final

Quinta-feira, 9 de julho de 2026, em Boston - jogo às 17h

Sexta-feira, 10 de julho de 2026, em Los Angeles - jogo às 16h

Sábado, 11 de julho de 2026, em Miami e Kansas City - jogos às 18h (possível jogo do Brasil) e 22h

Semifinais

Terça-feira, 14 de julho de 2026, em Dallas - jogo às 16h

Quarta-feira, 15 de julho de 2026, em Atlanta - jogo às 16h (possível jogo do Brasil)

Disputa pelo terceiro lugar

Sábado, 18 de julho de 2026, em Miami - jogo às 18h

Final

Domingo, 19 de julho de 2026, em Nova York/Nova Jersey - jogo às 16h



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Estádio de Nova York/Nova Jersey, que será palco da grande final da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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