logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vitória da Suíça foi o último jogo do 'madrugadão da Copa'; veja novos horários

A partir das oitavas de final, o calendário não terá partidas após às 22h e os EUA concentrarão quase todos os confrontos

PorLance!São Paulo (SP)
03/07/2026 05:25
Favorite o Lance! no Google
Suíça x Argélia pela Copa do Mundo, em Vancouver
Suíça x Argélia pela Copa do Mundo, em Vancouver. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O duelo entre Suíça e Argélia, que terminou com vitória europeia por 2 a 0, foi o último jogo desta Copa do Mundo disputado durante a madrugada no Brasil. O Mundial deste ano proporcionou ao torcedor a experiência de assistir a algumas partidas que começaram entre 23h e 1h da manhã, todas elas durante a fase de grupos e o primeiro mata-mata do torneio. A última partida foi jogada em Vancouver, no Canadá.

continua após a publicidade
  • Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa

    Suíça vence a Argélia, confirma favoritismo e vai às oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal

    Fifa se manifesta sobre polêmica do gol anulado em Portugal x Croácia na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 45 minutos
  • Gramado do Lumen Field recebe tratamento com luz articial para jogos da Copa do Mundo

    Gramados híbridos da Copa do Mundo desafiam a Fifa e dividem opiniões

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Entretanto, o calendário de jogos será alterado para a sequência a partir das oitavas de final. Com menos jogos a serem realizados a cada dia, a Fifa consegue reorganizar o cronograma e colocar os jogos com horários mais espaçados, e o último deles terminando mais cedo. Daqui em diante, a partida mais tarde será às 22h.

    Nesta sexta-feira (3), após o jogo entre Suíça e Argélia, que começou às 00h, outros três jogos acontecem. Austrália e Egito abrem o dia com um jogo às 15h, depois a Argentina enfrenta Cabo Verde às 19h e Colômbia e Gana finalizam a primeira rodada de mata-mata às 22h30.

    continua após a publicidade

    Outra mudança que acontece nas oitavas de final é que essa é a última fase da Copa do Mundo com partidas fora dos Estados Unidos. México e Inglaterra se enfrentam no Azteca, em solo mexicano, e a Suíça segue em Vancouver, no Canadá, para enfrentar Colômbia ou Gana. Das quartas em diante, todos os confrontos serão realizados nos EUA.

  • Raphinha corre durante o treino da Seleção Brasileira nos EUA

    Raphinha acelera recuperação e fica perto de voltar ao Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 4 horas
  • Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal

    Fifa se manifesta sobre polêmica do gol anulado em Portugal x Croácia na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 45 minutos
  • Guillermo Stábile foi o artilheiro da primeira Copa do Mundo, em 1930. O ex-atacante argentino marcou oito gols naquele Mundial em que sua seleção foi vice-campeã

    Artilheiro da Copa de 1930: Guillermo Stábile, da Argentina

    Lancepédia
    Há 6 horas

    • As cidades das quartas de final são Boston, Los Angeles, Kansas City e Miami, onde o Brasil pode jogar se passar da Noruega neste domingo. A cidade da Flórida também recebe a disputa de terceiro lugar. O duelo contra os noruegueses será em Nova York/Nova Jersey, que sediará a final da Copa. Já as cidades de Dallas e Atlanta (onde a Seleção Brasileira ainda pode jogar) recebem as semifinais.

    continua após a publicidade

    Veja os novos horários de jogos no mata-mata da Copa

    Oitavas de final

    1. Canadá x Marrocos - Houston, nos EUA (14h)
    2. Paraguai x França - Filadélfia, nos EUA (18h)
    3. Brasil x Noruega - Nova York/Nova Jersey, nos EUA (17h)
    4. México x Inglaterra - Cidade do México, no México (21h)
    5. Espanha x Portugal - Dallas, nos EUA (16h)
    6. Estados Unidos x Bélgica - Seattle, nos EUA (21h)
    7. Argentina ou Cabo Verde x Austrália ou Egito - Atlanta, nos EUA (13h)
    8. Suíça x Colômbia ou Gana - Vancouver, no Canadá (17h)

    Quartas de final

    • Quinta-feira, 9 de julho de 2026, em Boston - jogo às 17h
    • Sexta-feira, 10 de julho de 2026, em Los Angeles - jogo às 16h
    • Sábado, 11 de julho de 2026, em Miami e Kansas City - jogos às 18h (possível jogo do Brasil) e 22h

    Semifinais

    • Terça-feira, 14 de julho de 2026, em Dallas - jogo às 16h
    • Quarta-feira, 15 de julho de 2026, em Atlanta - jogo às 16h (possível jogo do Brasil)

    Disputa pelo terceiro lugar

    • Sábado, 18 de julho de 2026, em Miami - jogo às 18h

    Final

    • Domingo, 19 de julho de 2026, em Nova York/Nova Jersey - jogo às 16h

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Estádio de Nova York/Nova Jersey, que será palco da grande final da Copa do Mundo
    Estádio de Nova York/Nova Jersey, que será palco da grande final da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa

    Copa do Mundo 2026

    Suíça vence a Argélia, confirma favoritismo e vai às oitavas da Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Copa do Mundo 2026

    Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia

    Há 5 horas
    Técnico da seleção portuguesa

    Copa do Mundo 2026

    Roberto Martínez exalta personalidade de Portugal após virada

    Há 5 horas
    Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: 'De cortar o coração'

    Há 5 horas
    Elenco da Croácia para partida contra Portugal na Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Astro da Croácia chora copiosamente após eliminação para Portugal na Copa

    Há 5 horas
    Modric e Cristiano Ronaldo se abraçam após a vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Portugal vence de virada e avança sobre a Croácia

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo quebra tabu e vive noite de emoções em classificação

    Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo

    Veja como ficou o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta quinta (2)

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo atinge marca histórica aos 41 anos em mata-mata de Copa

    Gonçalo Ramos marcou gol da vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo

    Declaração de Gonçalo Ramos após Portugal x Croácia pega mal: 'Egocêntrico'

    Jogadores de portugal comemoram classificação diante da Croácia na Copa do Mundo

    Gol legal? Especialista bate martelo em polêmica de Portugal x Croácia

    Jogadores de Portugal comemorando

    Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático'

    Var analisa lance em Portugal x Croácia

    Chip na bola que salvou Portugal na Copa: entenda como funciona a tecnologia

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Cristiano Ronaldo manda "um beijinho" para o Brasil após classificação

    CR7 em jogo pela Croácia

    Portugal x Croácia: veja melhores momentos de jogo da segunda fase da Copa do Mundo